Egészség
Öt szokás, amelyek rontják a mentális egészségünket
És még csak nem is tudunk róluk
A szakértők szerint öt gyakori szokásunk van, amelyek kimerítik az agyunkat. A jó hír az, hogy gyakran csak néhány apró változtatásra van szükség ahhoz, hogy minden újra rendben működjön.
Egy kávé ivása e-mailek ellenőrzése közben, böngészés lefekvés előtt, szokásból való nassolás... Ezek a tevékenységek ártalmatlannak és akár élvezetesnek is tűnnek. Azonban, ha nap mint nap megismétlődnek, komolyan befolyásolják mentális jólétünket. A Vogue UK-ban megjelent tanulmány szerint néhány, ártalmatlannak tartott szokásunk valójában rontja kognitív és érzelmi képességeinket. Íme öt közülük, írja a kasvutarinat.
Korlátlan böngészés
Az agy nem arra lett tervezve, hogy percenként 15 ingert dolgozzon fel. Az okostelefonok intenzív használata azonban „kognitív fáradtságot” okoz, ami rontja a koncentrálóképességünket. Eileen Alexander neurobiológus így foglalja össze: „Minden értesítés megszakítja a koncentráció ciklusát.”
A gyakorlatban: kapcsolja ki az értesítéseket, hozzon létre képernyőmentes zónákat (étkezések, ágy, fürdőszoba). Tíz perc vizuális csend gyakran egy rövid szundításnak felel meg.
Folyamatosan dolgozunk
Túl nagy mentális terhelés... vagy stimuláció hiánya: mindkét esetben az agy leáll. Az Oxfordi Egyetem kutatása a krónikus stresszt a hippocampus (az agy memóriaközpontja) térfogatának csökkenésével hozza összefüggésbe.
A megfelelő ritmus: az intenzív koncentráció időszakait váltogassa valódi szünetekkel. Egy séta, egy pohár víz, a távolba nézés: három perc elegendő ahhoz, hogy az idegsejtek láncai „telítődjenek oxigénnel”.
Túlzott fogyasztás ultra-feldolgozott termékek
Ha a képernyőt bámulva vagy túl sok készételt fogyasztva csillapítja éhségét, az rejtett gyulladást okoz, amely megzavarja az agy idegpályáinak működését. A mediterrán étrend továbbra is az arany standard: zsíros halak, olívaolaj, bogyós gyümölcsök, diófélék és sok víz.
Egészségügyi tipp: cserélje le a délutáni kávéját egy marék mandulára és egy gyors sétára. Ez energiát ad anélkül, hogy a vércukorszint hirtelen csökkenne.
Rossz alvás
Kevesebb mint hét óra alvás? Az agynak nincs ideje eltávolítani az anyagcsere-termékeket a glümphaticus rendszeren keresztül. Az eredmény: ködös elme és depressziós hangulat.
Ajánlott rutin: állítsa be az alvás és az ébredés idejét, ne nézzen képernyőt alvás előtt néhány órával, és hűvös, sötét hálószobát tartson. Szépségbónusz: tisztább bőr a jobb mikrokeringésnek köszönhetően.
Túl kevés testmozgás
A fizikailag inaktív életmód lassítja az agy vérellátását és csökkenti a szürkeállomány mennyiségét.
Gyors megoldás: 45 percenként álljon fel, nyújtsa meg a nyakát vagy sétáljon egyet telefonálás közben. Minden apró mozgás segít megőrizni a mentális éberséget.