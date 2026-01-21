Melyik napszakban érdemes tojást enni?

A tojás népszerű reggeli étel. Egészséges és támogatja az izomépítést. De valóban reggel a legjobb időpont a tojásfogyasztásra?

A tojás nemcsak fehérjében gazdag, hanem alig van más olyan fehérjeforrás, amelyet a szervezet ilyen jól tud hasznosítani. Ezenkívül a tojás sok vasat, fontos vitaminokat és ásványi anyagokat, például kalciumot, nátriumot, káliumot, jódot és foszfort tartalmaz. Ez teszi tökéletes étellé az edzés utáni regenerációhoz - írja a focus.de.

Egészségesek a tojások reggelire?

Ha meg akarjuk előzni a reggeli éhségrohamokat, akkor a tojás reggelire jó választás. Főtt, tükörtojás vagy omlett formájában – a sok telítetlen zsírsav miatt sokáig jóllakottnak érezzük magunkat.

Tojások ebédre

A tojások könnyen emészthetőek, ezért ebédként megelőzik a délutáni fáradtságot. Ezenkívül elegendő energiával látják el a testet a délutánra.

Tipp: Akik reggel nem akarnak vagy nem tudnak túl sok időt fordítani az ebéddoboz elkészítésére, azoknak remek ötlet lehet a hajtásos tojásos saláta szendvics.

A tojás vacsorára is kiváló

Este különösen nagy a kísértés, hogy szénhidrátokat, például tésztát vagy pizzát fogyasszunk. A tojás jó alternatíva lehet. Különösen, ha elsősorban este sportolunk, a tojásos ételek a jobb választás, hogy az izmokat fontos aminosavakkal lássuk el.

Hány tojást együnk naponta?

A tojás jó forrása a biológiailag értékes fehérjének és számos más, az élethez elengedhetetlen tápanyagnak.

Ugyanakkor érdemes emlékezni arra, hogy a tojás nem mérhetetlen mennyiségben terem a fákról, hanem egy fáradságos folyamat során élő lények termelik.

Mivel a tojássárgája zsírtartalma és koleszterinszintje magas, a tojás túlzott fogyasztása hosszú ideig kritikusnak számított. Az elfogyasztott tojások száma és a különböző betegségek kockázata közötti összefüggést vizsgáló tanulmányok azonban ellentmondásos eredményeket mutatnak. Ezért nem lehet konkrét felső határt meghatározni a tojásfogyasztásra vonatkozóan.