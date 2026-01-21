Két tényező gyorsítja a demencia kialakulását – így tehet ellene

Mi köze van a hallókészüléknek és a szemüvegnek a demencia megelőzéséhez? Több, mint sokan gondolná.

Egy Alzheimer-kutatási kezdeményezés (AFI) bemutatja, miért növelheti a demencia kockázatát a kezeletlen hallás- és látáskárosodás – és hogyan lehet időben ellenintézkedéseket tenni.

„A kezeletlen halláskárosodás az egyik legnagyobb kockázati tényező. A látásromlás is növelheti a demencia kockázatát, különösen akkor, ha az idős korban romló látás és a szembetegségek nem kerülnek kezelésre” – magyarázza Dr. Anne Pfitzer-Bilsing, az AFI tudományos osztályának vezetője., számol bea focus.de.

A halláskárosodás és a romló látás növelheti a demencia kockázatát

A hallás- és látásproblémákkal küzdő emberek kevesebb ingert és információt tudnak feldolgozni. Gyakran visszahúzódnak, mert nehezebben követik a beszélgetéseket, vagy bizonytalanul érzik magukat ismeretlen környezetben.

„Aki kerüli a társas kapcsolatokat, nem terheli eléggé az agyát. A halláskárosodás esetén emellett a háttérzajok sem hallhatók, amelyek szintén aktívak tartják az agyat. Ennek következtében csökken a szellemi teljesítőképesség, és nő a demenciával járó betegségek, például az Alzheimer-kór kockázata” – magyarázza Pfitzer-Bilsing.

A hallás általában az 50-es évek közepétől kezdve romlik az életkor előrehaladtával. A látás is romlik az életkor előrehaladtával. Már a 40-es évek közepétől kezdve nehezebbé válik a közeli látás, később pedig olyan betegségek is jelentkezhetnek, mint a szürkehályog vagy a makula degeneráció.

A fül hozzászokik a halláskárosodáshoz – végzetes következményekkel

„A halláskárosodást gyakran még mindig nem veszik komolyan. Míg az időskorban teljesen normális a szemüveg viselése, sokan nehezen viselik a hallókészülékeket. Ez azonban súlyos következményekkel járhat. Ezért érdemes rendszeresen ellenőriztetni a hallást egy fül-orr-gégészeti rendelőben vagy egy hallókészülék-akusztikusnál. A legtöbb esetben a hallókészülék segíthet a hiányosságok pótlásában” – magyarázza Pfitzer-Bilsing.

Ha a hallókészüléket orvos írja elő, a betegbiztosítás egy bizonyos összegig fedezi a költségeket. Ha a halláskárosodás betegség miatt alakult ki, a kiváltó okot kell kezelni.

Fontos, hogy időben foglalkozzunk a problémával. Pfitzer-Bilsing: „Ha túl sokáig élünk halláskárosodással, a fül hozzászokik. Ha aztán hallókészülékkel korrigáljuk, a hangok és zajok kellemetlenül hangosnak tűnnek, és a hallókészülék a fiókban végzi. Ez természetesen nem segít.”

„Rendszeresen vizsgáltassa meg a szemét”

Aki rosszabbul lát, annak is szakorvosnál kell kivizsgáltatnia és kezelnie kell a problémát. A látásjavító eszközök, például a szemüveg, vagy a szem betegségek kezelése hozzájárulhatnak a látás hosszabb ideig történő megőrzéséhez.

„Rendszeresen vizsgáltassa meg a szemét. Így a szemüvegét megfelelően beállíthatják, és a szem betegségeket korán kezelni lehet. Aki jól hall és lát, továbbra is aktívan részt vehet az életben, és jobban követheti a beszélgetéseket. Az agy kihívásokkal szembesül, és teljesítménye jobb marad” – hangsúlyozza Pfitzer-Bilsing.