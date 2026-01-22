Ez a hat étel tönkreteszi a beleit

A gyulladásos bélbetegségek aránya tíz év alatt 34 százalékkal emelkedett, miközben minden második ember küzd refluxszal.

Kefir, kombucha, kimcsi és savanyú káposzta lepi el a boltok polcait, miközben egyre több kutatás bizonyítja, hogy a bélflóra állapota mindent befolyásol – az immunrendszertől az anyagcserén át egészen a mentális egészségig - írja az origo.hu.

1. Bolti szeletelt kenyér – a bélrendszer alattomos gyilkosa

Sokan egészségesnek hiszik, pedig a szakértők szerint a szupermarketekben kapható kenyerek valóságos adalékanyag-bombák. Tele vannak szintetikus emulgeálószerekkel, amelyek károsíthatják a bél védőrétegét, növelve a fertőzések és akár a daganatok kockázatát. Ráadásul a fehér kenyérből kiszorul a rost, amely nélkül a „jó baktériumok” éheznek. Tim Spector professzor szerint sok „kovászosnak” címkézett kenyér csupán marketingtrükk.

Mit egyél helyette?

Kézműves pékségből származó, valódi kovászos vagy teljes kiőrlésű kenyeret.

2. Jégkrém – nem csak a cukor a baj

A jégkrémek nemcsak cukorbombák, hanem emulgeálószerekben is úsznak, amelyek bizonyítottan felboríthatják a bélflóra egyensúlyát. A lakosság mintegy 10 százaléka laktózérzékeny, náluk a jégkrém különösen durva tüneteket okozhat.

Mit válassz helyette?

Kefirt vagy görög joghurtot – fermentált, tele van jótékony baktériumokkal.

3. Cukormentes üdítők és „diétás” édességek

A mesterséges édesítőszerek nem barátai a beleinknek. Kutatások szerint megváltoztatják a bélbaktériumok összetételét, gyengítik a bélfalat, és növelhetik a gyulladást. A „cukormentes” csokik és gumicukrok gyakran cukoralkoholokat tartalmaznak, amelyek puffadást, hasmenést és görcsöket okozhatnak.

Alternatíva:

Mértékkel fermentált italok, például kombucha.

4. Vegán sajt – egészségesnek tűnik, de becsap

A vegán sajtok többsége finomított olajokból, keményítőkből és stabilizátorokból áll. Tápértékük minimális, a bélrendszert viszont irritálhatják.

Jobb megoldás:

Dió- vagy magalapú, kevésbé feldolgozott alternatívák.

5. Osztriga – a legveszélyesebb étel?

Meglepő, de a szakértők szerint az osztriga az egyik legrosszabb választás a bélrendszernek. Könnyen hordozhat vírusokat és baktériumokat, a ételmérgezés pedig hosszú távú IBS-t is kiválthat.

Semmi sem kevésbé szexi, mint az ételmérgezés – fogalmazott egy szakértő.

6. Bő olajban sült ételek

A magas hőfokon hevített olajok oxidálódnak, és olyan vegyületek keletkeznek bennük, amelyek károsítják a bélflórát. A sült ételek ráadásul nehezen emészthetők, puffadást és hasmenést okozhatnak.

Ha már süt:

Extra szűz olívaolajjal – ez az egyetlen, amit a szakértők is ajánlanak.

A bélrendszerünk nem felejt. Amit ma megeszünk, az holnap az immunrendszerünkön, a hangulatunkon és az egészségünkön csapódik le. Lehet, hogy ideje búcsút inteni néhány megszokott kedvencnek – a beleink biztosan hálásak lesznek érte.