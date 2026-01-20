Csodaszer, ami legyőzheti a rákot?

Összefüggést találtak egy olcsóbb, vény nélkül kapható szer és a daganatos betegségek kockázata között. Az ibuprofén az egyik legszélesebb körben használt fájdalomcsillapító, amelyet a magyarok is gyakran szednek fejfájásra vagy egyéb mindennapi panaszokra. Most kiderült: hatása jóval több lehet puszta tüneti kezelésnél.

Az ibuprofén blokkolja a szervezetben lévő COX-2 nevű enzimeket, amelyek a gyulladásért felelősek

Ahogy a tudósok folyamatosan vizsgálják, hogyan járul hozzá a krónikus gyulladás a rák kialakulásához, az iboprofén egyre nagyobb és komolyabb figyelmet kap a szakemberek körében. A legfrissebb kutatások ugyanis arra engednek következtetni, hogy ennek a népszerű gyógyszernek a hatása túlmutathat az egyszerű fájdalomcsillapításon, és potenciális rákellenes előnyöket is rejtegethet. De vajon tényleg létezik, hogy egy filléres készítmény a rák ellenszere legyen?

Az iboprofén rákellenes hatása: 25 százalékkal alacsonyabb kockázat

Az ibuprofén a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek, szaknyelven az NSAID-ok csoportjába tartozik. A kutatók már az 1980-as évek óta gyanítják, hogy ezek a szerek hatásosak lehetnek a daganatok ellen, ám egy 2025-ös tanulmány most új megvilágításba helyezte a kérdést, kifejezetten az endometriumrák, azaz a méhnyálkahártya-rák kapcsán. Ez a betegség a méhrák leggyakoribb típusa, amely a méh belső borításában kezdődik, és leggyakrabban a változókor után lévő nőket érinti.

A Prosztata-, Tüdő-, Vastagbél- és Petefészekrák (PLCO) nevű óriásvizsgálat során több mint 42 000 nő adatait követték 12 éven keresztül. Az eredmények mindenkit megleptek: azoknál, akik havonta legalább 30 ibuprofén tablettát szedtek, 25 százalékkal alacsonyabb volt az esély a méhnyálkahártya-rák kialakulására azokhoz képest, akik alig vagy egyáltalán nem szedték a gyógyszert.

Érdekes módon a másik népszerű gyógyszer, az aszpirin nem mutatott ilyen védőhatást ebben a típusú rákban, bár a bélrák kiújulásának megelőzésében annak is lehet szerepe.

Hogyan pusztíthatja el a rákot egy fájdalomcsillapító?

A titok nyitja a gyulladásban rejlik. A gyulladás a rák egyik legfontosabb jellemzője, az ibuprofén pedig – ahogy a neve is mutatja – gyulladáscsökkentő szer.

A gyógyszer blokkolja a szervezetben lévő COX-2 nevű enzimeket, amelyek a gyulladásért felelősek.

Ezzel csökkenti az úgynevezett prosztaglandinok termelődését; ezek azok a kémiai hírvivő anyagok, amelyek a sejtek, így sajnos a rákos sejtek növekedését is serkentik.

Az ibuprofén a genetika szintjén is beavatkozhat. Úgy tűnik, képes befolyásolni olyan rákkal kapcsolatos géneket (mint a HIF-1α vagy a STAT3), amelyek segítenek a daganatsejteknek túlélni az oxigénhiányos állapotokat.

Az ibuprofén egyszerűen kikapcsolhatja vagy csökkentheti ezen gének aktivitását, így a rákos sejtek sebezhetőbbé válnak, sőt, akár a kemoterápiára is érzékenyebben reagálhatnak.

A kutatások szerint az ibuprofén védőhatása nem áll meg a méhráknál: a vizsgálatok szerint csökkentheti

a bél-,

a mell-,

a tüdő-

és a prosztatarák kockázatát is.

Csak óvatosan: súlyos árat fizethet, aki ész nélkül szedi az ibuprofént

Mielőtt azonban mindenki lerohanná a patikákat, az orvosok komoly figyelmeztetést adtak ki. Bár az eredmények ígéretesek, a szakértők szigorúan óva intenek attól, hogy bárki orvosi konzultáció nélkül, megelőzési céllal kezdjen ibuprofént szedni.

A gyógyszer hosszú távú vagy nagy dózisú szedése ugyanis súlyos, akár életveszélyes mellékhatásokkal járhat:

Gyomorfekély és bélvérzés

Vesekárosodás

Szívroham és stroke kockázatának növekedése

Ráadásul az ibuprofén kölcsönhatásba léphet más gyógyszerekkel, például véralvadásgátlókkal és antidepresszánsokkal, ami vérzést okozhat. Egy másik kutatás rámutatott, hogy bizonyos esetekben a gyulladáscsökkentők szedése a rák diagnózisa után akár növelheti is a halálozási kockázatot, ami jól mutatja, mennyire bonyolult a szervezetünk működése.

Az ibuprofén talán egy napon része lehet a rákmegelőzési stratégiának, de addig is marad a bevált módszer: egészséges étkezés, mozgás és az orvos utasításainak betartása – írta meg az Origo.