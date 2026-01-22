Aki figyelmen kívül hagyja a kiégés öt jelét, az egészségét kockáztatja

Először csak néhány túlóra, majd teljes kimerültség. A kiégés lassan, fokozatosan alakul ki. Aki figyelmen kívül hagyja a jeleket, annak nagy árat kell fizetnie.

A kiégés már régóta nem marginális jelenség. Egy 2023-as McKinsey-tanulmány szerint minden ötödik alkalmazott szenved kiégés tüneteitől.

A kiégés következményei a

koncentrációs zavaroktól,

az állandó fáradtságtól

és a fejfájástól

a súlyos egészségügyi problémákig, mint a teljes kimerültség

és a depresszió terjednek.

De nem kell, hogy idáig fajuljon a helyzet. A kiégés általában már korán jelezi magát. Minél hamarabb beavatkozunk, annál könnyebben és gyorsabban leszünk újra teljesen egészségesek és teljesítményképesek - írja a focus.de.

5 figyelmeztető jel: Hogyan lopózik be a kiégés az életünkbe

A kiégés nem egyik napról a másikra következik be, hanem több szakaszban, fokozatosan alakul ki.

A modelltől függően a kiégést különböző számú szakaszra osztják. Az alábbi leírás Herbert Freudenberger és Gail North 12 fázisú modelljének összefoglalása.

Fokozott elkötelezettség és túlórák mint normális állapot: Az ember bizonyítani akar, ami fokozott elkötelezettséghez vezet. Egyre inkább elhanyagolja saját igényeit. Normálisnak tartja, hogy túlterhelt. Már itt megjelenhetnek az első fizikai tünetek, mint alvászavarok, állandó fejfájás, emésztési problémák vagy súlyváltozások.

A túlterheltség egyre több hibához vagy határidők be nem tartásához vezet, ami konfliktusokhoz vezet. A munka kapja az összes figyelmet, ami magánéleti konfliktusokhoz is vezethet, de ezeket figyelmen kívül hagyják. A fizikai tünetek erősödnek.

A társadalmi kapcsolatok elzárkózása: Ezután következik a társadalmi környezet elhanyagolása és az elzárkózás. Még egy rövid üzenet megírása is elviselhetetlen tehernek tűnhet.

Deperszonalizáció és belső üresség: Egyre inkább az az érzésünk, hogy már nem vagyunk önmagunk, és belső üresség terjed el bennünk. Inkább úgy érezzük magunkat, mint egy működő gép. Még a legkisebb döntések, mint például az étteremben a fogás kiválasztása, is túlterhelőek lehetnek. A munkahelyen kívüli élet teljesen leállt, és szinte elfelejtettük, mi tesz minket azzá, akik vagyunk, és mi az, ami örömet okoz nekünk.

Depresszió és teljes kimerültség: Végül depresszió következik, egészen a teljes kimerültségig.

Mi okozza a kiégést?

Ahogy a kiégés szó is sugallja, az ember kiégett lesz. Ez viszont azt is jelenti, hogy valamikor lelkes volt. Valami eredetileg pozitív dolog különböző körülmények miatt negatívvá vált.

Egyrészt külső körülmények játszanak szerepet, mint a munkaterhelés, a felülről érkező nyomás, az elismerés hiánya, a kontroll hiánya, a szerepek tisztázatlan elosztása, a rossz munkakörnyezet vagy a nagy felelősség.

Az érintettek gyakran váltanak állást abban a reményben, hogy akkor minden újra rendben lesz. A kiégés azonban nem csak külső tényezők miatt alakul ki. A saját hozzáállás és a külső tényezőkre adott reakció a második döntő tényező. A külső tényezők gyakran csak kiváltó okként szolgálnak egy már meglévő, de még nem felszínre került problémához.

Ilyen tényezők lehetnek például, hogy az ember nem tud nemet mondani, perfekcionista, erős önbizalomhiányban szenved vagy nem tud egészségesen megbirkózni a stresszel.

Ha valaki maga is érintett, ezért fontos, hogy mind a belső, mind a külső tényezőket figyelembe vegye, és tudatában legyen annak, hogy a belső tényezők terén képes változtatni.

Ha valaki ebben a folyamatban van, akkor két választása van: vagy teljesen falba ütközik, és sokáig tart, mire kijut belőle, vagy most aktívan cselekszik, és sikerül kijönnie belőle.