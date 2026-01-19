2026. január 19., hétfő

Egészség

Súlyos vérhiány Kárpátalján

Szinte minden vércsoportra szükség van az életmentéshez

2026. január 19. hétfő. 16:23
Frissítve: 2026. január 19. 17:57
Kritikus a helyzet a kárpátaljai vérellátásban: a régióban súlyos hiány mutatkozik a legtöbb vércsoportból.

Súlyos vérhiány Kárpátalján
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/Abo/Science Photo Library/TEK Image

A Vérellátó Állomás szakemberei arra szólították fel a lakosságot, hogy aki teheti, csatlakozzon a donorokhoz, mert minden adag vér életet menthet.

A jelentés szerint akut szükség van az I+, II+, II–, III+, III– és IV– vércsoportokra. A helyzetet súlyosbítja, hogy az I– és IV+ csoportokból is rendkívül korlátozottak a készletek, így gyakorlatilag minden donort várnak.

A vérvételt Ungváron, az Ivan Csendej utca 15. szám alatt végzik (Vérellátó Állomás). A donorokat hétköznaponként, 9:00 és 14:00 óra között fogadják - írja a KárpátHír.

