Súlyos vérhiány Kárpátalján

Kritikus a helyzet a kárpátaljai vérellátásban: a régióban súlyos hiány mutatkozik a legtöbb vércsoportból.

A Vérellátó Állomás szakemberei arra szólították fel a lakosságot, hogy aki teheti, csatlakozzon a donorokhoz, mert minden adag vér életet menthet.

A jelentés szerint akut szükség van az I+, II+, II–, III+, III– és IV– vércsoportokra. A helyzetet súlyosbítja, hogy az I– és IV+ csoportokból is rendkívül korlátozottak a készletek, így gyakorlatilag minden donort várnak.

A vérvételt Ungváron, az Ivan Csendej utca 15. szám alatt végzik (Vérellátó Állomás). A donorokat hétköznaponként, 9:00 és 14:00 óra között fogadják - írja a KárpátHír.