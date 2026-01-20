Súlyos következményekkel jár az alváshiány serdülőknél

Egy tanulmány kimutatja, hogy az alvás pótlása jelentősen csökkenti a depressziós tünetek kockázatát.

Az Oregoni Egyetem és a New York Állami Egyetem Upstate Medical University új tanulmánya kimutatja, hogy a hétvégén való hosszabb alvás csökkentheti a depressziós tünetek kockázatát serdülők és fiatal felnőttek körében. A Journal of Affective Disorders folyóiratban közzétett tanulmány a 16–24 éves korosztályra vonatkozik, amely gyakran szenved alváshiánytól.

A tudósok megállapították, hogy azok a résztvevők, akik hétvégén pótolták az alváshiányt, 41 százalékkal kisebb valószínűséggel fejlesztettek ki depressziós tüneteket, mint azok a kortársaik, akik nem tették ezt. „A tinédzsereknél normális, hogy éjszakai baglyok. Hagyjuk őket hétvégén pótolni az alvást, ha a hétköznapokon nem alszanak eleget” – javasolja Melynda Casement, az Oregoni Egyetem pszichológusa egy közleményben.

A tanulmány a résztvevők alvási szokásait rögzítette, és összehasonlította átlagos alvási idejüket a hétköznapokon és a hétvégén. Azok a fiatalok, akik hétvégén többet aludtak, jelentősen kevésbé voltak hajlamosak a depresszióra. A kutatók azonban hangsúlyozzák, hogy ideális esetben éjszakánként nyolc-tíz óra alvás szükséges, ami azonban az iskolai és társadalmi kötelezettségek miatt gyakran nehéz megvalósítani.

Biológiai tényezők, mint például a pubertás idején eltolódó belső óra, szintén hozzájárulnak a fiatalok alváshiányához. Casement magyarázza: „A pubertás idején az alvás kezdete egyre későbbre tolódik, amíg 18–20 éves kor körül stabilizálódik.”