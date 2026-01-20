Hasznos és jó illatú a rozmaring

A rozmaring örökzöld, intenzív illatú fűszernövény, amely a Földközi-tenger térségéből származik, és már az ókorban is ismerték jótékony hatásait. Bár mediterrán eredetű, hazánkban is könnyen nevelhető – akár balkonládában is –, és sokoldalúan felhasználható fűszerként, teaként vagy aromaterápiás célokra – írja a Házipatika.

Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, e növény apasztja a gyulladást és támogatja az immunrendszert is.

A rozmaring gazdag antioxidánsokban, amelyek segíthetnek semlegesíteni a szabadgyököket, csökkenteni a sejtkárosodást és mérsékelni a gyulladást. Így a többi között a szív- és érrendszer egészségét is támogatja. Emellett antimikrobiális hatásaival természetes módon segítheti az immunrendszer működését. Külön előnye, hogy javítja a memóriát és a koncentrációt is. Az illat belélegzése akár tanulás vagy szellemi munka közben is hasznos lehet.

A rozmaring segíti az emésztőnedvek termelődését, ezáltal serkentheti az emésztést, csökkentheti a puffadást, és enyhítheti az emésztési panaszokat is. Ételekhez adva vagy teaként fogyasztva is hatékony – írja a portál.