Ezért érdemes minden reggel kinyitni a hálószoba ablakát
A friss levegő nemcsak élénkítő hatással bír
A hálószoba ablakainak kinyitása sok ember számára a reggeli rutin szerves része. A rendszeres szellőztetés elsősorban egy bizonyos okból elengedhetetlen: megakadályozza a penész kialakulását.
Ébredés után: mennyire fontos a megfelelő szellőztetés
Ez különösen fontos a hálószobában. Alvás közben ugyanis az emberek (és a háziállatok) légzésük és izzadásuk révén nedvességet bocsátanak ki a környező levegőbe.
Ez azt eredményezi, hogy a levegő páratartalma egy helyiségben, annak méretétől és a benne tartózkodó személyek számától függően, körülbelül öt-tíz százalékkal emelkedhet.
A hálószobában a páratartalom minimalizálása érdekében ajánlatos reggelente alaposan szellőztetni. A szellőztetés időtartama az aktuális évszaktól függ.
Szellőztetés tavasszal, nyáron, ősszel és télen
Tavasz: 10-20 perc szellőztetésenként
Nyár: 20-30 perc szellőztetésenként
Ősz: 10-20 perc szellőztetésenként
Tél: 3-10 perc szellőzésenként
Legalább reggel és este szellőztetni kell, de ideális esetben naponta három-négy alkalommal.
Ezenkívül segíthet, ha reggel két szellőzési ciklust végzünk, különösen a hálószobában. Ugyanis a nedvességet nemcsak a szobai levegő, hanem a textíliák, például az ágynemű is felszívja - írja a focus.de.