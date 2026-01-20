Ezért érdemes minden reggel kinyitni a hálószoba ablakát

Reggel, miután felkelt, először is nyissa ki az ablakot – ez különösen fontos a hálószobában a páratartalom megelőzése érdekében. De vannak más okok is, miért érdemes reggel kinyitni az ablakot.

A hálószoba ablakainak kinyitása sok ember számára a reggeli rutin szerves része. A rendszeres szellőztetés elsősorban egy bizonyos okból elengedhetetlen: megakadályozza a penész kialakulását.

Ébredés után: mennyire fontos a megfelelő szellőztetés

Ez különösen fontos a hálószobában. Alvás közben ugyanis az emberek (és a háziállatok) légzésük és izzadásuk révén nedvességet bocsátanak ki a környező levegőbe.

Ez azt eredményezi, hogy a levegő páratartalma egy helyiségben, annak méretétől és a benne tartózkodó személyek számától függően, körülbelül öt-tíz százalékkal emelkedhet.

A hálószobában a páratartalom minimalizálása érdekében ajánlatos reggelente alaposan szellőztetni. A szellőztetés időtartama az aktuális évszaktól függ.

Szellőztetés tavasszal, nyáron, ősszel és télen

Tavasz: 10-20 perc szellőztetésenként

Nyár: 20-30 perc szellőztetésenként

Ősz: 10-20 perc szellőztetésenként

Tél: 3-10 perc szellőzésenként

Legalább reggel és este szellőztetni kell, de ideális esetben naponta három-négy alkalommal.

Ezenkívül segíthet, ha reggel két szellőzési ciklust végzünk, különösen a hálószobában. Ugyanis a nedvességet nemcsak a szobai levegő, hanem a textíliák, például az ágynemű is felszívja - írja a focus.de.