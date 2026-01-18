Ezért van az, hogy gyakran csak az egyik orrlyuk van eldugulva

A megfázás és az influenza hulláma teljes erővel tombol, egyre több ember szenved köhögéstől, torokfájástól és orrfolyástól. Különösen az orrdugulás kellemetlen, mert megnehezíti a légzést és gyakran rossz alvást okoz. Az érintettek gyakran tapasztalják, hogy csak az egyik orrlyukuk van eldugulva – de mi az oka ennek?

Ha egymás után befogjuk az orrlyukakat, és mindkettőn keresztül mélyen belélegzünk, akkor észrevehetjük, hogy az egyik orrlyukon keresztül sokkal könnyebb lélegezni. Az egyik orrkagyló ugyanis mindig pihen, míg a másik dolgozik. Az orvosok már 1895-ben megfigyelték ezt a jelenséget.

Dr. Michael Deeg, fül-orr-gégész szakorvos a nazális ciklust a nyálkahártyák és a duzzadó szövetek mindkét oldalon történő váltakozó duzzadásaként és lecsökkenéseként magyarázza.

Ez a folyamat folyamatosan zajlik, függetlenül a külső ingerektől. Egy ciklus 30 perc és 14 óra között tarthat. De mit jelent ez az orrfolyás szempontjából?

Ezért mindig csak az egyik orrlyuk van eldugulva

Az orrciklus tudat alatt zajlik. Ez azt jelenti, hogy nem vesszük észre, hogy mindig csak az egyik orrkagyló aktív. Megfázás esetén más a helyzet.

A duzzadt orrnyálkahártya és a változó orrciklus miatt akkor úgy érezzük, hogy csak az egyik oldal van eldugulva.

Miért van orrciklus?

„Az orrciklus során az egyik oldalon a nyálkahártya és a duzzadt szövetek mindig duzzadtak, míg a másik oldalon a működési fázis zajlik. Ebben a működési fázisban lényegesen nagyobb légáram jut be az orrba, mint a pihenő fázisban” – magyarázza Dr. Michael Deeg, számol be a focus.de.

A pihenő fázisban a duzzadt állapot miatt kevesebb levegő jut el a nyálkahártyához. Ezért a nyálkahártya a pihenő fázisban lényegesen kevesebb nedvességet ad le a levegőnek.

Mivel a munkafázisban a duzzanat csökkenése miatt a levegő akadálytalanul jut be az orrba, a nyálkahártya nedvességtartó képessége ebben a fázisban annál nagyobb.

„A pihenőfázis tehát az orrnyálkahártya pihenésére és regenerálódására szolgál. Ebben a regenerációs fázisban a nyálkahártya nemcsak nedvességet, hanem energiát is megtakarít. Az orrnyálkahártya elsősorban védelmi funkciót lát el a belélegzett idegen anyagok és kórokozók ellen” – mondja Dr. Michael Deeg.

„Cikuszsírszálai eltávolítják a test idegen anyagait. A regenerációs folyamatok gondoskodnak arról, hogy a nyálkahártya működőképes maradjon. Különösen megfázás vagy fertőzés után fontos a regenerációs képesség, hogy helyreálljon a védelmi funkció” – mondja a szakértő.

Ez befolyásolja az orrciklust

Az orrciklus egyik legismertebb zavara a nazális hiperreaktivitás. Ez esetben a természetes orrciklust külső ingerekkel való érintkezés zavarja meg.

Természeténél fogva az orrnyálkahártya bizonyos hatásokra az orrlégzés akadályozásával, tüsszentéssel vagy hasonló tünetekkel reagál.

Az orvosok különbséget tesznek specifikus és nem specifikus hiperreaktivitás között. Specifikus hiperreaktivitás esetén a beteg túlzottan reagál az allergénekre.

Ha viszont például környezeti ingerekre, például füstre, gőzökre vagy hideg levegőre reagál, akkor nem specifikus hiperreaktivitásról beszélünk.

Az ENT-szakértő rámutat, hogy „a hiperreaktivitásban mind a gyulladások, mind az idegrendszeri kontroll zavarai szerepet játszanak. A szervezet saját anyagainak, például a neurotranszmittereknek a termelése és kiválasztása megváltozik, és az erek, idegek vagy mirigyek receptorai túlreagálnak”.