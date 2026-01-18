Egy kis nevetés naponta, és nem kell orvoshoz mennie

Naponta csak néhány perc nevetés elegendő a szív és az immunrendszer működésének javításához.

A humor a fájdalom és stressz enyhítésére való felhasználásának gyökerei egészen a 14. századig nyúlnak vissza, mondta Dr. Jane Riffe, a West Virginia University Extension Specialist korábbi munkatársa a Michigan State University-nek - írja az Independent.

A kórházak pedig az 1900-as évek elejétől bohócokat hoztak be, hogy felvidítsák a megbetegedett gyermekeket.

Azóta az orvosok többet tudtak meg arról, hogy miért és hogyan lehet a nevetés gyógyító hatással.

A nevetés ellazítja az izmokat, javítja a hangulatot és csökkenti a stresszt és a szorongást: ezek olyan állapotok, amelyek életveszélyes betegségek és korai halál kockázati tényezői.

Csökkenti a stressz hormon, a kortizol szintjét – az UCLA Health szerint egyetlen alkalom 37 százalékkal csökkentheti a szintet – és növeli a „jó közérzetet” biztosító hormonok, a dopamin és a szerotonin szintjét, a Harvard Health szerint.

Emellett növeli az endorfinok szintjét is, amelyek a fájdalomcsillapításban segítő hormonok.

Egy tanulmány megállapította, hogy azok az emberek, akik vicces videókat néztek, miután egy fagyasztott terméket tettek a karjukra, hosszabb ideig tudták elviselni a hideget.

„Az endorfinok felszabadulása fokozhatja a test természetes fájdalomcsillapító mechanizmusait, ami különösen hasznos lehet a krónikus kellemetlenségek kezelésében és az általános hangulat javításában” – mondta az orvos.

Egészségügyi előnyök, amelyek nem tréfadolog

A nevetés aktiválhatja a vérben található immunsejteket és antitesteket, amelyek segítenek leküzdeni a fertőzéseket.

A rák ellen küzdő speciális fehérvérsejtek is aktívabbá válnak, miután nevettünk.

Egy kísérletben vicces videót mutattak az embereknek, és kiderült, hogy a hangosan nevetőknél eltérő volt a természetes gyilkos sejtek aktivitása, mint azoknál, akik csak mosolyogtak.

Nem csak az immunrendszer egészségére van jótékony hatása.

A nevetés segít több oxigént felvenni és mélyebben lélegezni, javítja a vérkeringést és a szervek működését, valamint lassítja a pulzusszámot. Azoknak, akik rendszeresen nevetnek, alacsonyabb a szívroham kockázata.

„Amikor a szerveinkbe jut ez a sok oxigén, a pulzusunk csökken, és az agyunkban a köd is eloszlik” – mondta Dr. Grace Tworek pszichológus a Cleveland Clinicnek. „Ez a stresszreakció ellentéte. A megnövekedett oxigénmennyiség segít tisztábban gondolkodni, és lehetővé teszi a testnek, hogy ellazuljon.”