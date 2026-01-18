A demencia kockázatát Ön is befolyásolhatja

Világszerte 57 millió ember szenved demenciában – és ez a szám egyre növekszik. Hogyan csökkentheti a neurológiai betegségek kockázatát – és mi segít a hosszú távú megvalósításban.

Világszerte közel 3,4 milliárd ember szenved a központi idegrendszer betegségeitől – ez a globális népesség körülbelül 43 százalékát teszi ki. A neurológiai rendellenességek így gyakoribbak, mint a szív- és érrendszeri betegségek .

A Német Neurológiai Társaság (DGN) szerint az érintettek száma tovább fog emelkedni, és a becslések szerint a jövőben több stroke- és demenciabeteg lesz. Ennek a fejleménynek a megakadályozása érdekében a DGN és a Német Agyalapítvány egy sajtóközleményben felhívta mindenkit, hogy tegyen valamit az agyának egészségéért.

Hat intézkedés csökkenti a neurológiai betegségek kockázatát

Már egyszerű intézkedésekkel is jelentősen csökkenthető a neurológiai betegségek kockázata. Így az összes demenciaeset 45 százaléka és az összes stroke 90 százaléka megelőzhető. „Ez egy lehetőség, amelyet mindenkinek ki kell használnia” – mondja Peter Berlit, a DGN főtitkára, számol be a focus.de.

Bár számos ajánlás létezik, csak a demencia esetében 14 elkerülhető kockázati tényezőt azonosítottak. „De elvileg már hat pont következetes betartásával is nagyon nagy mértékben csökkenthető a kockázat” – mondja Berlit. Ezek a következők:

1. Sok mozgás

Már a könnyű fizikai aktivitás is csökkenti a gyulladásokat és a sejtek oxidatív stresszét. Ha mérsékelt vagy intenzív testmozgást végzünk, akkor akár a Parkinson-kórra jellemző α-szinuklein-felhalmozódások és az agy idegsejtjeinek elvesztése is csökkenthető. Ugyanakkor ez a mozgásintenzitás elősegítheti az idegsejtek fejlődését és regenerálódását, valamint javíthatja a kognitív funkciókat.

2. Egészséges táplálkozás

A DGN és a Hirnstiftung (Agyalapítvány) a mediterrán étrendet javasolja. Ez gazdag zöldségekben és rostokban, valamint alacsony zsírtartalmú és sószegény.

3. Elegendő alvás

Alvás közben az agy regenerálódik. Azok, akik 50 és 60 év közöttiek és éjszakánként kevesebb mint hat órát alszanak, fokozottan ki vannak téve a demencia kockázatának.

4. Társas kapcsolatok ápolása

Az összes demenciás megbetegedés 5 százaléka társadalmi elszigeteltségre vezethető vissza. Ezenkívül a magány nyilvánvalóan növeli a stroke kockázatát is. Ezt megelőzheti azzal, hogy társaságot keres – baráti körben, sportklubokban, nyelvtanfolyamokon vagy felnőttképző központokban.

5. Kerülje a káros anyagokat

Az alkohol, a dohány, a kábítószerek és a környezeti mérgek elősegíthetik a neurológiai betegségek kialakulását. Ezért lehetőség szerint kerülje ezeket.

6. Jól kontrollálja a gyakori betegségeket

A magas vérnyomás nemcsak a szívnek, hanem az agyi ereknek is káros. Ezenkívül három-ötszörösére növeli a stroke kockázatát. A cukorbetegség és a magas LDL-koleszterinszint is károsíthatja az agy ereit, és elősegítheti a demencia és az ischaemiás stroke kialakulását. Ellenőriztesse vérnyomását, vérzsír- és vércukorszintjét, és szükség esetén állítsa be megfelelően gyógyszereit.