Omega-3 ide, higany oda: a hal mennyisége számít a hosszú élethez

Ha az egészséges étkezésről van szó, a halat gyakran szinte csodaszerként emlegetjük. Omega-3 zsírsavak, szívvédelem, agyműködés – mind-mind mellette szól. Egy világhírű kutató szerint azonban még a halból sem érdemes túlzásba esni, ha valóban a hosszú, aktív élet a célunk.

Dr. Valter Longo, a Dél-kaliforniai Egyetem Hosszú Élet Intézetének igazgatója évtizedek óta kutatja az öregedés folyamatát, és azt, hogyan befolyásolja az étrend az egészségünket. Megállapításai elsőre talán meglepőek, de logikus magyarázat áll mögöttük. A szakember ugyanis azt állítja, hogy a halból is megárt a sok.

Mi az a „hosszú élet étrend”?

Dr. Longo úgynevezett „longevity dietje”, vagyis hosszú életet támogató étrendje nem divatdiéta. Alapelvei egyszerűek: sok zöldség, hüvelyesek, teljes értékű gabonák, kevés feldolgozott élelmiszer, rendszeres mozgás – és meglepő módon csak kevés hal. A szakember szerint az ideális mennyiség mindössze heti két-három adag hal, nem több - tudta meg a Mindmegette.

Mi a baj a túl sok hallal?

A hal valóban rendkívül értékes tápanyagforrás. Az omega-3 zsírsavak támogatják az agyműködést, csökkenthetik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és gyulladáscsökkentő hatásuk is van. Dr. Longo külön ajánlja a lazacot, szardíniát, szardellát, tőkehalat, pisztrángot, valamint a tengeri herkentyűket, például a garnélát és a kagylót.

Ugyanakkor a túlzott halfogyasztásnak lehetnek árnyoldalai is. Egyes halfajták – főleg az olajos halak – szennyezőanyagokat, például higanyt tartalmazhatnak. Bár alkalmanként fogyasztva ez általában nem jelent veszélyt, hosszú távon és nagy mennyiségben problémát okozhat.

Mit mondanak az egészségügyi ajánlások?

Az egészségügyi hatóságok is óvatosságra intenek. Az ajánlások szerint hetente legalább egy adag hal javasolt, de bizonyos csoportok – például várandós nők, szoptató anyák vagy gyermekvállalást tervezők – számára a felső határ heti két adag olajos hal.

Ennek oka, hogy a túlzott higanybevitel hatással lehet az idegrendszerre, és a magzat fejlődésére is kockázatot jelenthet. Ezért fontos nemcsak a mennyiségre, hanem a minőségre is figyelni.

Nem mindegy, honnan származik a hal

A halak származási helyét a bolti csomagoláson fel kell tüntetni, és nekünk, vásárlóknak érdemes ezt alaposan megnézni. Vannak ugyanis olyan területek, amelyek szennyezettek, így az ott kifogott halak a szervezet számára sem egészségesek. A csomagoláson szereplő FAO-kód megmutatja, hogy pontosan melyik tengerrészből származik a hal, így azt is, hogy mennyire biztonságos a fogyasztása.

A kulcs a mértékletesség

A tanulság egyszerű és megnyugtató: nem kell lemondanunk a halról, sőt, helye van az egészséges étrendben. A titok a mértékletességben, a tudatos választásban és az egyensúlyban rejlik.

Ha változatosan étkezünk, sok növényi alapanyagot fogyasztunk, odafigyelünk az adagokra és az étkezések időpontjára, akkor sokat tehetünk azért, hogy hosszú távon is energikusak és egészségesek maradjunk – és talán egy kicsit tovább fiatalok is.