Könnyen csapdává válhat a diákcsemege

A diófélék a legjobb nassolnivalók, legalábbis szeretnénk azt hinni. A diákcsemege és más olajos magvak rendkívül egészségesek, ám kalóriatartalmuk könnyen hozzájárulhat a rejtett súlygyarapodáshoz, ha nem figyel az adagokra.

Amikor nassolnivalót keres, az olajos magvak, például a dió, a mogyoró vagy a mandula remek választásnak tűnhetnek: gazdagok fehérjében, rostban és egészséges zsírokban. Ugyanakkor a kevert magvak, mint a diákcsemege (trail mix) gyakran tartalmaznak hozzáadott cukrot vagy aszalt gyümölcsöket, így kalóriatartalmuk gyorsan összeadódhat, ha nem mérjük az adagokat - írja a Mindmegette. A tudatos nassolás segít élvezni az ízeket anélkül, hogy túllépnénk a napi energiaszükségletünket.

Miért okozhat súlygyarapodást a diákcsemege?

Ha a választott magkeverék édes összetevőket tartalmaz, például joghurtos mazsolát vagy cukrozott aszalt gyümölcsöt, ezek a plusz kalóriák gyorsan felhalmozódhatnak. A dietetikusok szerint a hozzáadott cukrok az egyik fő oka annak, hogy a keverékek néha súlygyarapodáshoz vezethetnek.

Az olajos magvak fogyasztásakor könnyen túlzásba eshetünk: hiába egy kis maréknyi az ajánlott mennyiség, gyakran eszünk többet, mint terveztük. Amikor tele van édes vagy sós hozzávalókkal a zacskó, könnyű elveszíteni a fonalat.

A diófélék rendkívül egészségesek, szívbarát zsírokat és fontos tápanyagokat tartalmaznak, de kalóriadúsak. Más összetevők, például csokoládédarabok, kókusz vagy granola, tovább növelik az energiaértéket, így könnyen túlléphetjük a napi kalóriaszükségletünket.

Bár a diákcsemege és az olajos magvak laktatóak, nem helyettesítik a kiegyensúlyozott étkezést. Kalóriadúsak, de nem biztosítanak ugyanannyi tápanyagot, mint egy teljes étkezés.

A trail mix egy angol kifejezés, ami eredetileg a túrázók „útravaló” keverékét jelenti. Alapvetően diófélék, magvak, aszalt gyümölcsök és néha csokoládé vagy gabonapelyhek keverékéből áll, amit könnyű magunkkal vinni és energiát ad a túrák, kirándulások során. A lényege: tápláló, energiadús, de könnyen nassolható, és gyakran „egészséges rágcsálnivalóként” hirdetik, pedig kalóriadús, ezért gyakori, hogy többet fogyasztunk belőle, mint kellene.

Hogyan nassoljon tudatosan olajos magvakat?

Olvassa el az összetevőket: válasszon minimális hozzáadott cukrot tartalmazó keverékeket.

Mérje ki az adagokat: körülbelül ¼ csésze elegendő.

Készítse el saját keverékét: házi trail mixhez használjon cukrozatlan aszalt gyümölcsöket, nyers vagy pörkölt dióféléket, magvakat.

Tudatos nassolás: ülön le, és élvezze az ízeket a képernyő vagy a telefon nélkül.

Egészségesebb alternatívák