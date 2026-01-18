A csodafegyver, ami (majdnem) minden bajra jó

Ha gyerekkorunkban hányingerünk volt, vagy betegek voltunk az ágyban, a szülők gyakran főztek zabkásalevest. Lehet, hogy nem találtuk finomnak – de a zabkásaleves (majdnem) mindenre jó.

A zabkásaleves a konyhaszekrényből gyorsan összedobható univerzális fegyver.

Zabpehely hasmenés ellen: ennyire hatásos

Gyomorproblémák vagy hasmenés esetén kímélő ételként azért jó, mert a zabpehely sikérfehérjéket tartalmaz. Ezek egyrészt gondoskodnak arról, hogy a zabkása melegítéskor nyálkássá váljon – és ez az állag az, ami a gyomornyálkahártyát selymessé teszi és így enyhíti a panaszokat.

Mennyire egészséges a zabpehely általában?

Ez jól ismert. De még egyszer leírva: értékes rostokat, magas minőségű fehérjét, cinket, vasat és B-vitaminokat tartalmaz.

Porridge-ként már minden rendes reggelin ott van, de levesként a zabpehelynek előítéletekkel kell megküzdenie.

Talán a neve miatt? Megígérjük: a zabkásaleves nem csak jótékony és laktató, hanem finom is.

Így készül a tápláló zabkásaleves

Egy adag kímélő alaprecepthez:

60 gramm zabpehely

3 dl víz

1 csipet só

Egy kis lábasba tesszük, és folyamatos keverés mellett röviden felforraljuk.

Ezután közepes lángon addig főzzük, amíg eléri a kívánt állagot – minél tovább fő, annál sűrűbb és kásásabb lesz. 25 perc jó irányadó.

Tipp: finomabb lesz, ha a vizet zöldséglevesre cseréli.

Bátraknak: ízesített változat

Azok, akik mernek kísérletezni, vajon megpirítanak hagymát, majd a zabpelyhet is megpirítják benne, és zöldséglevesre öntik. Utána ismét főzik, főzik, főzik, amíg krémes nyálka keletkezik. Sóval és szerecsendióval ízesítik.

Aki szeretné, még pirított zöldségeket is tehet rá (cukkini, paradicsom, padlizsán, sárgarépa, gomba, zeller, édeskömény).