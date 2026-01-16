Új érhálót ültettek be Pécsen

Az országban elsőként ültettek be érszűkületes betegek kezelésében alkalmazható új típusú, Abbott által fejlesztett érhálót a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Orvosi Képalkotó Klinikáján – tájékoztatta a baranyai felsőoktatási intézmény pénteken az MTI-t.

Közleményükben azt írták, hogy az eljárás „új mérföldkő az érszűkület kezelésében” Magyarországon, hiszen az előrelépést jelenthet azok számára, akiket a súlyos végtagi érszűkület akár az amputáció veszélyével fenyeget.

A közelmúltban beültetett ESPRIT BTK elnevezésű különleges, hálós szerkezetű eszközt egy kisebb beavatkozás keretében juttatják az érbe. Az orvosok képalkotó eljárások segítségével, belülről vezérelve helyezik el az eszközt az érintett szakaszon – írták.

Az új eljárás abban az esetben alkalmazható, ha az érelmeszesedés miatt beszűkült vagy elzáródott verőér „ballonos” tágítása önmagában már nem hoz megfelelő eredményt.

A közlemény szerint a hagyományos érháló, az úgynevezett stentek tartósan az érben maradnak, ami hosszú távon akár bizonyos problémákat is okozhat, viszont az új eszköz felszívódó anyagból készül, így nem marad idegen test a szervezetben. Ennek köszönhetően csökken az érfal tartós irritációja, és nem akadályozza az esetleges későbbi beavatkozásokat.

Az új típusú konstrukció ráadásul gyógyszert bocsát ki, amely gátolja az ér belső falának túlzott burjánzását, ez ugyanis az egyik fő oka annak, hogy a kezelt ér később újra beszűkülhet – mutattak rá.

A nemzetközi, nagyszabású klinikai vizsgálatok alapján az új eszköz alkalmazásával gyorsabb és eredményesebb gyógyulás érhető el, csökken az újabb beavatkozások szükségessége és megnő az esély a végtag megmentésére a hagyományos „ballonos” értágításhoz képest.

Az új technológia alkalmazása nemcsak a PTE KK számára jelent mérföldkövet, hanem a magyar érsebészeti és intervenciós radiológiai ellátás egészében is fontos előrelépést képvisel – olvasható az egyetem közleményében.