Nem csak az időseket érinti a stroke kockázata

Sokan nem is gondolnák, mi váltja ki az agyi érkatasztrófát

 2026. január 18. vasárnap. 8:01
A fiatalok is ki vannak téve a stroke kockázatának – figyelmeztetett Nino Dzhavakhiya terapeuta.

Nem csak az időseket érinti a stroke kockázata
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/GPR/Science/Gorodenkoff Productions

Az orvos szerint a fiatalok stroke-kockázatának egyik legfontosabb tényezője a genetika. Különösen akkor nő a veszély, ha a közeli családtagoknál, főleg az anyai ágon, előfordult szívroham, magas vérnyomás, ritmuszavar vagy más szív- és érrendszeri probléma – írja a sports.kz.

A terapeuta szerint a mozgásszegény életmód is komoly szerepet játszhat. A kevés testmozgás, vagy inaktív életmód szintén lassíthatja a vérkeringést, különösen a lábakban, ami növeli a vérrögök kialakulásának esélyét, és ezek akár az agyba is eljuthatnak – magyarázta a szakember.

Nino Dzhavakhiya arra is felhívta a figyelmet, hogy bizonyos életmódbeli szokások tovább növelhetik a kockázatot: a dohányzás, az energiaitalok és alkohol túlzott fogyasztása, valamint a kábítószerek használata mind hozzájárulhatnak a problémához. Az elhízás és a cukorbetegség, amelyek gyakran a helytelen táplálkozás következményei, szintén terhelik, de kevésbé veszélyesek a szív- és érrendszeri egészségre – tette hozzá az orvos.

