Milyen veszélye van a fűthető ülésnek?

Télen használunk autófűtést, de fontos tudni, mikor kell abbahagyni. A túlmelegedett ülések és az utastér levegője káros lehet az egészségre.

A fűthető autósülések használata önmagában nem káros, ha a cél egyszerűen a kényelmes hőmérséklet megteremtése. A súlyos túlmelegedés azonban egészségügyi kockázatot jelent, különösen a krónikus betegségben szenvedők számára.

Férfiaknál a medence hosszan tartó túlmelegedése hozzájárulhat a prosztatagyulladáshoz, és negatívan befolyásolhatja a herék hőszabályozását, ami viszont termékenységi problémákhoz vezethet. Nőknél növeli a mellékhere gyulladásának kockázatát, és medencei daganatok jelenlétében kedvezőtlen feltételeket teremt, amelyek potenciálisan serkentik azok fejlődését.

Az optimális hőmérséklet

Vezetés közben a biztonság és a kényelem érdekében ajánlott az utastér hőmérsékletét 20–22 °C között tartani. Ne feledjük, hogy a tényleges hőmérséklet eltérhet a kijelzett hőmérséklettől, ezért fontos, hogy figyeljünk a testünkre. A 25 °C feletti hőmérséklet álmosságot okozhat a vezetőknél és lelassíthatja a reakcióidőt, növelve a baleset kockázatát. Öltözzünk az időjárásnak megfelelően, és hosszú utakon vegyük le a meleg felsőruházatot a túlmelegedés elkerülése érdekében.

A maximálisra kapcsolt fűtés is kockázatot jelent. A nagyon száraz és forró levegő kiszárítja az orr és a torok nyálkahártyáját, súlyosbíthatja a krónikus tüdőbetegségeket. Továbbá egy hibás kipufogórendszer vagy egy forgalomban elakadt autó észrevétlen szén-monoxid-mérgezést okozhat, amelynek tünetei lehetnek a szédülés, a tájékozódási zavar és az eszméletvesztés.

A hirtelen hőmérséklet-változás is veszélyes: kerüljük az ablakok kinyitását a túlmelegedett autóban. A huzat kihűlést és gyulladást is okozhat például az arcidegben vagy az ízületekben – írja a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.