Innen ismerhetjük fel a téli vitaminhiányt

A téli hónapok alatt, mivel jelentősen lecsökken a napsütéses órák száma, szervezetünk kevesebb D-vitaminhoz jut. Ez azért lehet probléma, mert a D-vitamin nemcsak a csontok és izmaink egészségéhez elengedhetetlen, hanem az immunrendszer, a hormonális egyensúly és az anyagcsere működésében is kulcsszerepet játszik.

Magyar kutatások szerint a hazai lakosság túlnyomó részénél a tél végére nem megfelelő a D-vitaminellátottság, ami számos kellemetlen tünetet okozhat, ha hosszabb ideig fennáll.

A D-vitaminhiány jelei

tartós fáradtság

alvászavarok

izomgyengeség vagy –fájdalmak

csontfájdalmak és –érzékenység

hangulatingadozás, lehangoltság

fokozott hajhullás

étvágytalanság

sápadtság

fertőzésekre való fogékonyság

Így pótoljuk

A téli hónapokban lehetetlen csupán a napfény segítségében fedezni a D-vitaminszükségletet, de táplálkozással is nagyon nehéz pótolni. Jó tudni, hogy egyes halak, a halmáj és a tojássárgája ugyan tartalmaz D-vitamint, de ezeket nagy mennyiségben kellene fogyasztani.

A patikákban kapható vitaminkészítmények jelenthetik a megoldást, a tartósan szedett mennyiséget ugyanakkor a háziorvos határozza meg, figyelembe véve az életkort és a szedett gyógyszereket.

Ne vigyük túlzásba!

A megfelelő, személyre szabott mennyiség azért is különösen fontos, mert a C-vitaminnal ellentétben ez a vitamin zsírban oldódik, így túladagolható. Felnőtteknél túladagolási tüneteket (gyomorpanaszok, hányinger, hányás, hasmenés) napi 4000 NE szedése okozhat, ha hosszabb időn keresztül szedjük ezt a magas dózist. A túladagolásra csecsemők esetében különösen ügyelni kell – írta meg a hazipatika.com.