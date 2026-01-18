2026. január 18., vasárnap

Előd

Egészség

Így betegít meg télen a lakásunk

Az ideális beltéri páratartalom 40 és 60 százalék között van

MH
 2026. január 18. vasárnap. 7:01
A téli lakás nem csak meleg fészek, ha ugyanis nem figyelünk a levegő minőségére, az csendben megbetegíthet. A rendszeres szellőztetés, a megfelelő páratartalom, és még néhány trükk azonban segíthet megelőzni a bajt.

Így betegít meg télen a lakásunk
Télen a szellőztetés elmaradása miatt gyakran lesz penészes a lakás
Fotó: AFP/Science Photo Library/AGV/SCI/Fotograv di Antonio Gravante

Télen keveset szellőztetünk és folyamatosan fűtünk, a rossz beltéri klíma pedig nem csak kényelmetlenséget okoz, hanem légzőszervi panaszokat, allergiát, vagy akár gyakori megfázást is előidézhet. A Mayo Clinic szakértőinek tanácsai segíthetnek abban, hogy otthonunk télen is az egészséget szolgálja, ne pedig észrevétlenül rontsa azt.

Száraz levegő – repedezett bőr, torokkaparás, köhögés, nyugtalan alvás

A fűtött lakásokban gyakran száraz a levegő, ami irritálhatja a légutakat, a szemet és a bőrt. Az ideális beltéri páratartalom 40 és 60 százalék között van, ha pedig ezt sikerül tartani, úgy a légúti panaszok és a megfázás esélye is csökken.

  • Szerezzünk be egy páratartalom-mérőt;
  • használjunk párásítót, de figyeljünk oda arra is, hogy ne lépjük túl az ideális páratartalmat!
  • Szellőztessünk rendszeresen! Ha túl hideg van, akkor is rövid időkre tárjuk ki az ablakokat, akár kereszthuzattal!

Párás ablakok, sötét foltok a falakon – allergiás tünetek

Télen gyakori vendég a penész, különösen, ahol hidegek a falak és kicsi a légmozgás. Nedves, rosszul szellőztetett környezetben ugyanis a penészspórák könnyebben elszaporodnak. A penész azonban irritálhatja a légutakat, és növelheti az allergiás tünetek esélyét.

  • Tartsuk a páratartalmat 40 és 60 százalék között;
  • szellőztessünk gyakran – napi többször rövid ideig, ha lehet, csináljunk kereszthuzatot;
  • ne szárítsuk a ruhákat hosszú ideig a lakásban!

Por, szén-dioxid – fejfájás, álmosság, koncentrációs nehézség

Zárt, fűtött terekben felgyülemlik a szén-dioxid és a por, ami rossz közérzetet okozhat. A tisztán tartott levegőben csökken a vírusok és légúti irritánsok koncentrációja, ami segíthet elűzni a hosszan tartó fejfájást és az álmosságot.

  • Ha légtisztítót használunk, annak időközönként cseréljük ki a szűrőjét!
  • Szellőztessünk rendszeresen!

Allergének – légúti panaszok, allergiás tünetek

A poratkák, szőrök és egyéb allergének beltéri jelenléte serkentheti a köhögést, tüsszögést vagy krónikus orrdugulást. Az atkák ürüléke közvetlen kontaktus esetén csalánkiütést, ekcémás elváltozásokat is okozhat.

  • Használjunk HEPA-szűrős porszívót;
  • tisztítsuk gyakran az ágytakarókat és a függönyöket;
  • illetve minimalizáljuk a port gyűjtő tárgyakat (ilyenek például a szőnyegek, függönyök, vagy a plüssök).

Állandó dohos szag vagy penészillat – kiütések, sípoló légzés, köhögés, vörös szemek

Ha a lakásban gyakran érzünk dohos szagot, az a penész jelenlétére vagy rossz szellőzésre utalhat még akkor is, ha nem látunk fekete foltokat. Ha ugyanis a relatív páratartalom átlépi a 60-70 százalékot, az ideális terepet nyújt a penészgombák számára. Ezek spórái pedig légúti allergiás tüneteket idéznek elő az arra érzékenyeknél – írta meg a hazipatika.com.

  • Keressük meg és szüntessük meg a nedvesség forrását;
  • használjunk páramentesítőt;
  • szellőztessünk intenzíven főzés vagy zuhanyzás után;
  • ha pedig klímával fűtünk, azt rendszeresen ki kell tisztíttatni!
