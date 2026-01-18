Hogyan együnk édességet „okosan”?

Néhány népszerű, és annál ínycsiklandóbb étel súlyosan károsíthatja a fogainkat – a rágógumitól és az édességektől kezdve a szénsavas italokig.

Irina Pilkh fogorvos és főorvos, aki több mint 17 éves tapasztalattal rendelkezik, megosztotta, hogyan lehet minimalizálni a fogak károsodását a cukros ételek fogyasztása során.

Milyen ételek károsak a fogakra?

Ez magában foglalja azokat az ételeket is, amelyek a fogakhoz tapadhatnak, például a rágógumit, az édességeket, a süteményeket, a csokoládét és a különféle cukros üdítőket.

A szakértő szerint a tökéletes szájhigiénia kiemelten fontos 14–15 éves korig, mert ekkor érnek be a fogak, és ekkor lehet a legjobban megelőzni a fogszuvasodást. Ezt követően a szuvasodás kockázata már jelentősen csökken.

A gyermekek fogai gyakran a maradó fogak előtörése idején kezdenek el szuvasodni. A kicsiknek ilyenkor még hiányzik a kellő motiváció és a kialakult rutin a megfelelő fogápoláshoz, ezért a szülői felügyelet és segítség elengedhetetlen a fogak egészségének megőrzéséhez.

Mit tegyünk édesség evése után?

A fogorvos elmagyarázta, hogy ha egy gyerek süteményt vagy édességet eszik, meg kell tanítani arra, hogy azonnal, vagy legalább 30-60 percen belül mosson fogat. A legfontosabb ilyenkor az azonnali fogmosás, hogy csökkentsük a fogkárosodás kockázatát.

Nem feltétlenül kell fogkrémmel fogat mosni. Egyszerűen benedvesítheti a fogkefét vízzel, gyorsan átmoshatja, és ellenőrizheti, hogy maradt-e rajta ételmaradék.

Ugyanez vonatkozik a felnőttekre is. Ha valakinél magas a fogszuvasodás aránya, vagy sok tömése van, különösen fontos a rendszeres és alapos fogmosás, valamint hogy tudatosan válassza meg, milyen ételeket fogyaszt – írja a sports.kz.