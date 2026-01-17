2026. január 17., szombat

Előd

Egészség

Fürdés szauna után

Nehéz előre megjósolni a szervezet reakcióját

MH
 2026. január 17. szombat. 7:57
Elena Szolomatina háziorvos és táplálkozási szakértő elmagyarázta, kiknek kell szigorúan kerülniük a fürdőzést jeges vízben – írja az Uznay portál. Az orvos elmondta, hogy a hideg vízben való fürdőzés stresszes is lehet, ezért nehéz előre megjósolni a szervezet reakcióját. Jelentős egészségromlás léphet fel, krónikus betegségben szenvedők számára ez végzetes lehet.

A hirtelen elmerülés anyagcserezavarokat okozhat
Fotó: AFP/Wojtek Radwanski

Elena Solomatina arra kéri a szív- és érrendszeri, tüdő- vagy mentális betegségben, illetve epilepsziában szenvedőket, hogy kerüljék a jeges vízben fürdést. Az orvos azt javasolja, hogy kerüljék a jégbúvárkodást egy kiadós étkezés után vagy éhgyomorra, mert negatív hatással lehet a gyomor-bél traktusra is. A tiltólistára a HIV-fertőzötteket, a terhes nőket és az időseket is felvette.

Felkészületlen egyéneknél a hirtelen elmerülés anyagcserezavarokat okozhat, mivel az erek ilyenkor erősen összehúzódnak – írja a Sports.kz a Live24.ru-ra hivatkozva.

