Fürdés szauna után

Elena Szolomatina háziorvos és táplálkozási szakértő elmagyarázta, kiknek kell szigorúan kerülniük a fürdőzést jeges vízben – írja az Uznay portál. Az orvos elmondta, hogy a hideg vízben való fürdőzés stresszes is lehet, ezért nehéz előre megjósolni a szervezet reakcióját. Jelentős egészségromlás léphet fel, krónikus betegségben szenvedők számára ez végzetes lehet.

Elena Solomatina arra kéri a szív- és érrendszeri, tüdő- vagy mentális betegségben, illetve epilepsziában szenvedőket, hogy kerüljék a jeges vízben fürdést. Az orvos azt javasolja, hogy kerüljék a jégbúvárkodást egy kiadós étkezés után vagy éhgyomorra, mert negatív hatással lehet a gyomor-bél traktusra is. A tiltólistára a HIV-fertőzötteket, a terhes nőket és az időseket is felvette.

Felkészületlen egyéneknél a hirtelen elmerülés anyagcserezavarokat okozhat, mivel az erek ilyenkor erősen összehúzódnak – írja a Sports.kz a Live24.ru-ra hivatkozva.