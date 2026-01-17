Egészség
Fürdés szauna után
Nehéz előre megjósolni a szervezet reakcióját
Elena Solomatina arra kéri a szív- és érrendszeri, tüdő- vagy mentális betegségben, illetve epilepsziában szenvedőket, hogy kerüljék a jeges vízben fürdést. Az orvos azt javasolja, hogy kerüljék a jégbúvárkodást egy kiadós étkezés után vagy éhgyomorra, mert negatív hatással lehet a gyomor-bél traktusra is. A tiltólistára a HIV-fertőzötteket, a terhes nőket és az időseket is felvette.
Felkészületlen egyéneknél a hirtelen elmerülés anyagcserezavarokat okozhat, mivel az erek ilyenkor erősen összehúzódnak – írja a Sports.kz a Live24.ru-ra hivatkozva.