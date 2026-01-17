Ez lenne a hosszabb élet titka?

A megfelelő fogászati ​​ellátás és a szájüregi betegségek gyors kezelése segít megőrizni az egészséget és meghosszabbítani az életet – állítja Jonathan B. Levin fogorvos.

A szájüregi baktériumok olyan betegségekkel hozhatók összefüggésbe, mint például bizonyos ráktípusok

Jonathan B. Levin fogorvos a New York Posttal folytatott beszélgetésben egy nem nyilvánvaló módot nevezett meg az élet meghosszabbítására.

Levin megjegyezte, hogy a fogászati ​​egészség befolyásolja a vérnyomást, a koleszterinszintet, valamint a demencia, a cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát.

Továbbá elmondta, hogy a szájüregi baktériumok olyan betegségekkel hozhatók összefüggésbe, mint az ízületi gyulladás, a tüdőgyulladás és bizonyos ráktípusok – írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.