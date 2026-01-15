Egészség
Új módszer a rákos sejtek elpusztításának felgyorsítására
A tudósok szerint a globális daganatos megbetegedések száma emelkedik
A tumorok lipideket használnak a növekedéshez és terjedéshez
Fotó: AFP/Hans Lucas/Eric Beracassat
Az UTHealth Houston tudósai 121 tanulmányt elemeztek, amelyek a lipidanyagcsere és a különböző típusú rákok kialakulása közötti kapcsolatot vizsgálták. A tanulmány a Trends in Cancer folyóiratban jelent meg.
„A rákos sejtek lipidfelhasználásának megértése utat nyit a ferroptózist és a tumor lipid-anyagcseréjének elnyomását célzó terápiák előtt” – magyarázta Mikhail Kolonin, a tanulmány társszerzője.
A szakember szerint a lipidek célba vétele képezheti az alapját a rák és a kapcsolódó szövődmények, többek között a fogyás és a sejtek öregedése új kezelési módjainak – írja a Sports.kz a Zakon.kz-re hivatkozva.