Új módszer a rákos sejtek elpusztításának felgyorsítására

Egészség

Szakértők felfedezték, hogy a rákos sejtek lipidfelhasználásának blokkolása felgyorsíthatja az önpusztításukat. A tumorok lipideket használnak a növekedéshez és a terjedéshez, de felhalmozódásuk ferroptózist válthat ki, ami a rosszindulatú sejtek halálának egy specifikus mechanizmusa.

Az UTHealth Houston tudósai 121 tanulmányt elemeztek, amelyek a lipidanyagcsere és a különböző típusú rákok kialakulása közötti kapcsolatot vizsgálták. A tanulmány a Trends in Cancer folyóiratban jelent meg.

„A rákos sejtek lipidfelhasználásának megértése utat nyit a ferroptózist és a tumor lipid-anyagcseréjének elnyomását célzó terápiák előtt” – magyarázta Mikhail Kolonin, a tanulmány társszerzője.

A szakember szerint a lipidek célba vétele képezheti az alapját a rák és a kapcsolódó szövődmények, többek között a fogyás és a sejtek öregedése új kezelési módjainak – írja a Sports.kz a Zakon.kz-re hivatkozva.

