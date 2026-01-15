Új módszer a rákos sejtek elpusztításának felgyorsítására

Szakértők felfedezték, hogy a rákos sejtek lipidfelhasználásának blokkolása felgyorsíthatja az önpusztításukat. A tumorok lipideket használnak a növekedéshez és a terjedéshez, de felhalmozódásuk ferroptózist válthat ki, ami a rosszindulatú sejtek halálának egy specifikus mechanizmusa.

A tumorok lipideket használnak a növekedéshez és terjedéshez

Az UTHealth Houston tudósai 121 tanulmányt elemeztek, amelyek a lipidanyagcsere és a különböző típusú rákok kialakulása közötti kapcsolatot vizsgálták. A tanulmány a Trends in Cancer folyóiratban jelent meg.

„A rákos sejtek lipidfelhasználásának megértése utat nyit a ferroptózist és a tumor lipid-anyagcseréjének elnyomását célzó terápiák előtt” – magyarázta Mikhail Kolonin, a tanulmány társszerzője.

A szakember szerint a lipidek célba vétele képezheti az alapját a rák és a kapcsolódó szövődmények, többek között a fogyás és a sejtek öregedése új kezelési módjainak – írja a Sports.kz a Zakon.kz-re hivatkozva.