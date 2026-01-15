2026. január 16., péntek

Előd

EUR 385.91 Ft
USD 331.65 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Orbán Viktor átadta az egymilliomodik Gondosórát

Történelmi számnál jár a program

MH/ MTI
 2026. január 15. csütörtök. 20:03
Megosztás

Orbán Viktor átadta az egymilliomodik Gondosórát csütörtökön – derül ki a kormányfő Facebook-bejegyzéséből.

Orbán Viktor átadta az egymilliomodik Gondosórát
Már egymillió Gondosóra felhasználó van Magyarországon! Vészhelyzetben egyetlen gombnyomás is életet menthet
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök azt írta: „személyesen adtam át Ildikó néninek a Gondosórát. Vele együtt már egymillió idős honfitársunk élt a lehetőséggel. Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!”.

Az átadásról készült videó szerint a kormányfő egy csokor virággal és a Gondosóra-csomaggal érkezett Ildikóékhoz.

Képes posztjához a miniszterelnök azt írta: „már egymillió Gondosóra-felhasználó Magyarországon!”, majd felsorolta, hogy az eszköz ingyenesen igényelhető minden 65 év feletti számára, és 24 órás diszpécserszolgálatot biztosítanak.

„Vészhelyzetben egyetlen gombnyomás is életet menthet!” – írta Orbán Viktor.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink