Egészség
Orbán Viktor átadta az egymilliomodik Gondosórát
Történelmi számnál jár a program
Már egymillió Gondosóra felhasználó van Magyarországon! Vészhelyzetben egyetlen gombnyomás is életet menthet
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
A miniszterelnök azt írta: „személyesen adtam át Ildikó néninek a Gondosórát. Vele együtt már egymillió idős honfitársunk élt a lehetőséggel. Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!”.
Az átadásról készült videó szerint a kormányfő egy csokor virággal és a Gondosóra-csomaggal érkezett Ildikóékhoz.
Képes posztjához a miniszterelnök azt írta: „már egymillió Gondosóra-felhasználó Magyarországon!”, majd felsorolta, hogy az eszköz ingyenesen igényelhető minden 65 év feletti számára, és 24 órás diszpécserszolgálatot biztosítanak.
„Vészhelyzetben egyetlen gombnyomás is életet menthet!” – írta Orbán Viktor.