Orbán Viktor átadta az egymilliomodik Gondosórát csütörtökön – derül ki a kormányfő Facebook-bejegyzéséből.

Már egymillió Gondosóra felhasználó van Magyarországon! Vészhelyzetben egyetlen gombnyomás is életet menthet

A miniszterelnök azt írta: „személyesen adtam át Ildikó néninek a Gondosórát. Vele együtt már egymillió idős honfitársunk élt a lehetőséggel. Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!”.

Az átadásról készült videó szerint a kormányfő egy csokor virággal és a Gondosóra-csomaggal érkezett Ildikóékhoz.

Képes posztjához a miniszterelnök azt írta: „már egymillió Gondosóra-felhasználó Magyarországon!”, majd felsorolta, hogy az eszköz ingyenesen igényelhető minden 65 év feletti számára, és 24 órás diszpécserszolgálatot biztosítanak.

„Vészhelyzetben egyetlen gombnyomás is életet menthet!” – írta Orbán Viktor.