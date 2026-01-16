Nyolc természetes gyógymód a pattanások ellen

Természetes gyógyhatású szerekkel és egy kis odafigyeléssel eredményesen kezelhetjük a pattanásokat.

A közönséges pattanás enyhébb formája nem igényel semmilyen kezelést. Ám ha gyulladásos csomók és eleinte gennyes, majd heges, később begyógyuló pattanások keletkeznek, ideje cselekedni, hívja fel a figyelmet a hazipatika.com.

Általános tudnivalók

A pattanást orvosi szaknyelven aknénak nevezik, amely a görög „acme” (csúcs) szóval rokon. A pattanás leggyakoribb formája, az acne vulgaris (közönséges pattanás), ami a serdülőkori hormonális változások velejárója. Kamaszkorában szinte mindenkin megjelennek a pattanások, amelyek gyulladttá válnak, gennyesek és gyakran fájdalmasak. Elsősorban az arcon éktelenkednek, de néha megjelennek a mellkason, a háton, a nyakon, a hónaljban is.

Aknénak akkor nevezzük őket, ha nem csupán néhány elszórtan, hanem sok nagy és vörös duzzadt pattanás, mitesszer és pörsenés éktelenkedik bőrünkön. Ezek általában gyulladt faggyúmirigyekből, szőrtüszőkből, a bőrben lévő szőrhagymákból alakulnak ki. A bőrben található faggyúmirigyek zsírok és fehérjék keverékével védik a bőrt a kiszáradástól. Kamaszkorban a hormonális változások miatt gyakran túl sok faggyú termelődik, a kivezető nyílások eltömődnek, és a mirigyek begyulladnak. Erről főként a tesztoszteron nevű hormon tehet, amelyet a férfiak szervezete jóval nagyobb mennyiségben termel, mint a nőké. Ezért a fiúk gyakran pattanásosabbak a lányoknál. A pattanásosság a húszas évek vége táján elmúlik.

Feltűnő tünetek

Pattanás, mitesszer, pörsenés, csomók, zsíros bőr; részint gyulladásos, fájdalmas, piros és duzzadt pattanások. Orvoshoz kell fordulni: Erős gyulladás esetén, ha a pattanások a száj, az orr, a hónalj, a mellkas, a nemi szervek területén jelentkeznek, ha lázzal járnak.

Lehetséges szövődmények: tályogképződés, vérmérgezés. Vigyázzunk, a pattanásokat nem szabad kinyomni, mert a baktériumok jobban megtelepszenek a sebben.

Természetes gyógymódok

1. A megtisztított, szárazra törölt bőrt, ecseteljük hígított teafaolajjal. Egy tiszta sminkkendőre cseppentsünk 1-3 csepp hígított teafaolajat, és naponta többször töröljük át vele a gyulladásos bőrt, míg jelentős javulás nem tapasztalható.

2. Körömvirág és tölgyfakéreg egyenlő arányú keverékéből készítsünk erős teát. Ebbe mártsunk tiszta vattadarabkát, és naponta többször törölgessük át a gyulladt bőrfelületeket. A természetes gyógyhatású készítmények közül hatékonyak a körömvirággal készültek.

3. Vattadarabkára cseppentsünk 1 csepp propolisz tinktúrát tisztán vagy 4 cseppet vízzel hígítva, és ezzel naponta egyszer töröljük át a gyulladt bőrfelületet.

4. Használjunk aloe vera gélt: az egyik legnagyszerűbb természetes gyógymód, hűsít és enyhíti a gyulladást.

5. Csak illat- és tartósítószermentes, természetes kozmetikummal tisztítsuk és ápoljuk a bőrt. A férfiak a borotválkozáshoz használjanak érzékeny bőrre való arcvizet és borotválkozási utáni szert.

6. Mellőzzük, ritkábban használjunk sminktermékeket, és néhány hét után látványos javulás tapasztalható.

7. Ha világos a bőrünk, legyünk óvatosak az UV-fénnyel : ne szoláriumozzunk, és délidőben ne menjünk a napra!

8. Az egészséges, tartósítószermentes táplálkozás, mint minden esetben, a pattanások megelőzésében is nagy segítséget jelenthet.