Az emésztési problémák fő okát azonosították

Shanti Eswaran és Kyle Staller gasztroenterológusok azt állítják, hogy a stressz az emésztési problémák fő oka.

Eswaran a székrekedést és a hasmenést azonosította a stressz során fellépő leggyakoribb tünetekként. Ezért ezek az idegrendszer kezelésével kezelhetők. Ennek érdekében az orvos a meditáció és a testmozgás beépítését javasolta a napi rutinba, és ha ezek hatástalanok, pszichoterápiát és szükség esetén kezelést kell igénybe venni.

Staller hozzátette, hogy a krónikus stressz növeli a hasi fájdalomra való érzékenységet, negatívan befolyásolja a bélműködést, és akadályozza a gyomor-bélrendszeri betegségekből való felépülést.

Arra is sürgette a bélrendszeri problémákkal küzdőket, hogy fordítsanak különös figyelmet a kávéfogyasztásra. Az orvos elmagyarázta, hogy a koffein egyes embereknél felgyorsítja a bélműködést – írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.