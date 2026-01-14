Egészség
Tíz korai tünet, amely rákot jelezhet
Ezekkel nem szabad halogatni az orvost
A daganatok korai jelei gyakran nem jellegzetesek, és más, jóval gyakoribb betegségekre is utalhatnak, ám ha tartósan fennállnak, mindenképp orvosi kivizsgálást igényelnek – írja a hazipatika.hu.
A rák korai jelei
- Folyamatos vagy ismeretlen eredetű fájdalom: Tartós, visszatérő fájdalom, amely nem múlik el, akár egy növekvő daganat miatt is kialakulhat. Előfordulhat, hogy a fájdalom kisugárzik más testrészekbe is.
- Hosszan tartó köhögés vagy légzési nehézség: Ha egy „megfázás” hetek alatt sem múlik el, vagy visszatér, különösen véres köpet kíséretében, érdemes orvoshoz fordulni.
- Változások az emésztésben, székletben: Hosszan tartó székrekedés vagy hasmenés, vér a székletben, illetve nyák jelenléte emésztőrendszeri daganat gyanújára utalhat.
- Indokolatlan fogyás, étvágytalanság: Jelentős, látszólag ok nélküli testsúlyvesztés.
- Fáradtság, gyengeség és vérszegénység: A rákos sejtek befolyásolhatják a szervezet energiaellátását és vérképzését, ami tartós fáradtsághoz vezethet.
- Vizeletproblémák vagy véres vizelet: Gyakori vagy nehézkes vizelés, valamint vér a vizeletben prosztata-, hólyag- vagy vesedaganat jele lehet.
- Indokolatlan láz vagy éjszakai izzadás: Akár fertőzés nélkül is jelentkezhet, ezért hosszabb fennállás esetén szakorvosi vizsgálat javasolt.
- Nyirokcsomók megnagyobbodása, csomók a testben: Tapintható csomók a hónaljban, lágyéki területen vagy a mellben gyanúra adhatnak okot.
- Sárgaság és bőrproblémák: A sárgás szem vagy bőr a máj vagy hasnyálmirigy érintettségére utalhat; nem gyógyuló sebek vagy megváltozott anyajegyek pedig bőrrák jelei is lehetnek.
- Rendellenes vérzés: A női nemi szervek daganatai gyakran borítják fel a ciklust, vagy okoznak "ok nélküli" vérzéseket.