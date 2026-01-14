2026. január 14., szerda

Előd

EUR 385.23 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Tíz korai tünet, amely rákot jelezhet

Ezekkel nem szabad halogatni az orvost

MH
 2026. január 14. szerda. 15:11
Megosztás

A daganatos betegségek korai felismerésén nem kevesebb, mint az életünk múlhat, ezért fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a testünkön jelentkező kis változásokat sem.

Tíz korai tünet, amely rákot jelezhet
A kilóktól való gyors megszabadulás a szervezetre negatívan hat
Fotó: AFP/Science Photo Library/SMD/Science Photo Li/Microgen Images

A daganatok korai jelei gyakran nem jellegzetesek, és más, jóval gyakoribb betegségekre is utalhatnak, ám ha tartósan fennállnak, mindenképp orvosi kivizsgálást igényelnek – írja a hazipatika.hu.

A rák korai jelei

  • Folyamatos vagy ismeretlen eredetű fájdalom: Tartós, visszatérő fájdalom, amely nem múlik el, akár egy növekvő daganat miatt is kialakulhat. Előfordulhat, hogy a fájdalom kisugárzik más testrészekbe is.
  • Hosszan tartó köhögés vagy légzési nehézség: Ha egy „megfázás” hetek alatt sem múlik el, vagy visszatér, különösen véres köpet kíséretében, érdemes orvoshoz fordulni.
  • Változások az emésztésben, székletben: Hosszan tartó székrekedés vagy hasmenés, vér a székletben, illetve nyák jelenléte emésztőrendszeri daganat gyanújára utalhat.
  • Indokolatlan fogyás, étvágytalanság: Jelentős, látszólag ok nélküli testsúlyvesztés.
  • Fáradtság, gyengeség és vérszegénység: A rákos sejtek befolyásolhatják a szervezet energiaellátását és vérképzését, ami tartós fáradtsághoz vezethet.
  • Vizeletproblémák vagy véres vizelet: Gyakori vagy nehézkes vizelés, valamint vér a vizeletben prosztata-, hólyag- vagy vesedaganat jele lehet.
  • Indokolatlan láz vagy éjszakai izzadás: Akár fertőzés nélkül is jelentkezhet, ezért hosszabb fennállás esetén szakorvosi vizsgálat javasolt.
  • Nyirokcsomók megnagyobbodása, csomók a testben: Tapintható csomók a hónaljban, lágyéki területen vagy a mellben gyanúra adhatnak okot.
  • Sárgaság és bőrproblémák: A sárgás szem vagy bőr a máj vagy hasnyálmirigy érintettségére utalhat; nem gyógyuló sebek vagy megváltozott anyajegyek pedig bőrrák jelei is lehetnek.
  • Rendellenes vérzés: A női nemi szervek daganatai gyakran borítják fel a ciklust, vagy okoznak "ok nélküli" vérzéseket.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink