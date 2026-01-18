Miért kell mindig alvás előtt WC-re menni?

Sokan ismerik ezt az érzést: végre ágyban fekszünk, bebújunk a takaró alá, a szemünk nehezedik – és hirtelen jelzi a hólyagunk, hogy ki kell mennünk. A vizelési inger eleinte alig érezhető, de mégis annyira zavaró, hogy már nem is lehet aludni.

Valójában a testnek éjszaka általában van egy okos rendszere: a vizelettermelés lecsökken, hogy hat-nyolc órát átaludhassunk anélkül, hogy fel kellene kelni a WC-re. Ha mégis vizelési inger jelentkezik elalvás előtt, az gyakran bizonyos szokásoknak köszönhető.

Ha késő este – például lefekvés előtt – nagyobb mennyiségű folyadékot iszik, a hólyag jelzi, hogy még valamit ki kell adnia. Különösen a koffeintartalmú vagy alkoholos italok vizelethajtó hatással bírnak, és emellett irritálják a hólyagot. Ennek következtében a test akkor jelzi, amikor valójában pihenni szeretne - írja a focus.de.

Ha az éjszakai vizelési inger gyakrabban jelentkezik

Az alkalmi vizelés lefekvés előtt ártalmatlan. De ha az éjszakai WC-re való késztetés rendszeresen jelentkezik, vagy égő érzéssel, fájdalommal vagy szokatlanul nagy mennyiségű vizelettel jár, akkor ezt komolyan kell venni. Ilyen esetekben az úgynevezett nyktúria állhat a háttérben – ez az éjszakai vizelettermelés fokozódása, amelyet gyakran az alábbiak okoznak:

hormonális változások,

az időskorban csökkenő hólyagkapacitás,

húgyúti fertőzések,

cukorbetegség vagy szív- és érrendszeri betegségek.

Elsősorban az 50 év feletti embereket érinti, de fiatalabbaknál is szerepet játszhat a terhesség, a fertőzések vagy az anyagcsere-rendellenességek.

Normális, hogy alvás előtt még egyszer ki kell menni a WC-re?

Alkalmanként igen – főleg, ha az alvás előtt egy-két órával nagyobb mennyiségű folyadékot fogyasztott.

Milyen italokat érdemes elkerülni este?

A koffeintartalmú italok, mint a kávé, a kóla vagy a fekete tea, valamint az alkohol serkentik a vizelettermelést és fokozzák a vizelési ingert. A legjobb, ha 18 óra után csak mértékkel iszik.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha az éjszakai vizelési inger rendszeresen jelentkezik, hirtelen jön, fájdalommal jár, vagy az ivási szokások nem változtak, orvosi tanácsot érdemes kérni.