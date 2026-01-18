Egészség
Miért kell mindig alvás előtt WC-re menni?
Este lefekszik az ember, és megpróbál elaludni – és hirtelen jelzi a hólyag.
Valójában a testnek éjszaka általában van egy okos rendszere: a vizelettermelés lecsökken, hogy hat-nyolc órát átaludhassunk anélkül, hogy fel kellene kelni a WC-re. Ha mégis vizelési inger jelentkezik elalvás előtt, az gyakran bizonyos szokásoknak köszönhető.
Ha késő este – például lefekvés előtt – nagyobb mennyiségű folyadékot iszik, a hólyag jelzi, hogy még valamit ki kell adnia. Különösen a koffeintartalmú vagy alkoholos italok vizelethajtó hatással bírnak, és emellett irritálják a hólyagot. Ennek következtében a test akkor jelzi, amikor valójában pihenni szeretne - írja a focus.de.
Ha az éjszakai vizelési inger gyakrabban jelentkezik
Az alkalmi vizelés lefekvés előtt ártalmatlan. De ha az éjszakai WC-re való késztetés rendszeresen jelentkezik, vagy égő érzéssel, fájdalommal vagy szokatlanul nagy mennyiségű vizelettel jár, akkor ezt komolyan kell venni. Ilyen esetekben az úgynevezett nyktúria állhat a háttérben – ez az éjszakai vizelettermelés fokozódása, amelyet gyakran az alábbiak okoznak:
- hormonális változások,
- az időskorban csökkenő hólyagkapacitás,
- húgyúti fertőzések,
- cukorbetegség vagy szív- és érrendszeri betegségek.
Elsősorban az 50 év feletti embereket érinti, de fiatalabbaknál is szerepet játszhat a terhesség, a fertőzések vagy az anyagcsere-rendellenességek.
Normális, hogy alvás előtt még egyszer ki kell menni a WC-re?
Alkalmanként igen – főleg, ha az alvás előtt egy-két órával nagyobb mennyiségű folyadékot fogyasztott.
Milyen italokat érdemes elkerülni este?
A koffeintartalmú italok, mint a kávé, a kóla vagy a fekete tea, valamint az alkohol serkentik a vizelettermelést és fokozzák a vizelési ingert. A legjobb, ha 18 óra után csak mértékkel iszik.
Mikor kell orvoshoz fordulni?
Ha az éjszakai vizelési inger rendszeresen jelentkezik, hirtelen jön, fájdalommal jár, vagy az ivási szokások nem változtak, orvosi tanácsot érdemes kérni.