Miért érdemes „japánul” sétálni?

Szeretne fittébb lenni, többet mozogni – de kérjük, túl nagy erőfeszítés nélkül? Akkor az úgynevezett japán séta pont az Ön való.

Ez a kíméletes edzésforma Japánban lett kifejlesztve, bizonyítottan pozitív hatással van az egészségre – és nagyon könnyen beilleszthető a mindennapi életbe. Különösen praktikus: nincs szükség felszerelésre, és nem kell a konditerembe küzdenie magát.

Így működik a „japán séta”

Az elv egyszerűnek tűnik, de tudományosan bizonyított hatása van: a japán séta, más néven intervallum séta során a gyors és lassú sétafázisok célzottan váltakoznak. A módszert a japán Shinshu Egyetem kutatócsoportja fejlesztette ki azzal a céllal, hogy minden korosztály számára ízületkímélő, de hatékony edzésmódszert hozzon létre.

A klasszikus sétától eltérően itt a kontrollált terhelésről van szó: három perc gyors séta, majd három perc nyugodt tempó – összesen ötször egymás után. Így jön létre egy fél órás hatékony intervallum edzés, amely bizonyítottan javítja a szív- és érrendszert és az anyagcserét - írja a focus.de.

Tanulmány bizonyítja: az intervallumgyaloglás hatékony

A gyaloglási módszer hatékonyságát egy tanulmány bizonyítja, amelyet a neves szakfolyóirat, a Mayo Clinic Proceedings tett közzé. A tanulmányban több mint 200, átlagosan 63 éves személy vett részt. Az eredmény: azok, akik rendszeresen az intervallum elve szerint edzettek, csökkentették vérnyomásukat, stabilizálták vércukorszintjüket és javították BMI-jüket – mindezt anélkül, hogy további terhelést jelentettek volna az ízületeikre.

Különösen figyelemre méltó: a résztvevők nagy motivációval tartották be a programot – ez fontos utalás arra, hogy a koncepció mennyire alkalmas a mindennapi életben.

Japán gyaloglás: miért alkalmas ez a tréning mindenki számára

Akár már sportol, akár csak most szeretne elkezdeni, a japán gyaloglás rugalmasan alkalmazkodik az Ön igényeihez. A gyors gyaloglás sebessége és időtartama a fizikai állapotnak megfelelően növelhető. Ezenkívül az edzés különösen kíméletes a térdekkel és a csípővel, így ideális időseknek vagy azoknak, akik hosszabb szünet után szeretnének újra elkezdeni.

Japán séta vs. nordic walking – ezek a különbségek

A japán séta is a gyaloglásról szól, de a nordic walkinghoz képest vannak egyértelmű különbségek:

Botok nélkül: Míg a nordic walkinghoz speciális botok szükségesek, a japán gyalogláshoz nincs szükség felszerelésre.

Intervallumokkal: A nordic walking egyenletes tempójával ellentétben a japán modell a tempóváltozásra épít.

Míg a nordic walking inkább teljes testet edző sportnak számít, az intervallumgyaloglás konkrétan a szív- és érrendszerre, valamint az anyagcserére hat.

Akár egy aktívabb életmód kezdeteként, akár a meglévő edzésterv kiegészítéseként: a japán gyaloglás egy egyszerű, de hatékony módszer a hosszú távú egészségesebb életmód eléréséhez. És a legjobb: azonnal elkezdheti – tagság vagy felszerelés nélkül. Csak menjen ki, kösse be a cipőjét, és induljon el.