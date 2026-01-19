Egészség
Mi teszi a „Cicada” koronavírus-variánst olyan különlegessé
Mik a tünetei?
Ha „Frankenstein” és „cikádák” szóba kerül, sokan valószínűleg először egy tudományos-fantasztikus műre gondolnak. Valójában ezek a két koronavírus-variáns becenevei.
Míg a „Frankenstein”, tudományos nevén „Stratus” (XFG) már késő nyár óta terjed, a „Cicada” (BA.3.2) egy viszonylag új változat.
December 5-én a Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) „megfigyelés alatt álló változatnak” minősítette a „Cicada”-t.
A genetikai változások miatt ezek a változatok gyorsabban terjedhetnek emberről emberre, mint mások – ezért a szakértők szorosan figyelik őket.
A „Cicada” koronavírus-variáns sajátosságai
Ami a „Cicada”-t olyan különlegessé teszi, azok a spike-fehérjében bekövetkezett számos mutációk. Az RKI szerint a variáns a BA.3-hoz és más keringő variánsokhoz képest „számos aminosav-cserével és több aminosav-delécióval” rendelkezik. Folyamatosan 50 mutációról beszélnek a spike-fehérjében.
A FOCUS online kérdésére Timo Ulrichs epidemiológus részletesebben elmagyarázza a változásokat: „Az utolsó variánshoz képest a géntermékek is megváltoztak, elsősorban a felületi fehérjék: aminosavak hiányoznak vagy kicserélődtek.” Ezáltal a fehérje másképp néz ki, és funkciója is megváltozhatott.
„Ez azt jelenti, hogy az emberi immunrendszerben már jelen lévő antitestek nem tudják olyan jól felismerni a fehérjét” – magyarázza Ulrichs. Az immunrendszer ugyanis a korábbi vírusvariánsok vagy a rendelkezésre álló vakcinák által edzett – az „új” vírusokat nem ismeri fel és nem küzd ellenük olyan jól.
WHO: Az Omikron alvonal „csökkent fertőzőképességgel” rendelkezik
A WHO szerint a „Cicada” esetében rendelkezésre álló adatok ellenére a vírus „csökkent fertőzőképességgel” rendelkezik más Omikron-szubvonalakhoz képest. Ezenkívül a változat „nem mutatott következetes növekedési előnyt vagy más keringő változatok széles körű kiszorítását”.
Továbbá nincs jele annak, hogy a betegség súlyosabb lenne. A BA.3.2 nem tűnik további veszélyt jelenteni a közegészségre, amely meghaladná a jelenleg keringő Omikron-leszármazottak kockázatait, írja a WHO. Mindazonáltal a különleges immunelkerülési képesség folyamatos epidemiológiai megfigyelést igényel.
A „Cicada” tüneteiről
A WHO szerint egyelőre nem látható, hogy a „Cicada” specifikus tüneteket okoz-e – ahogyan a „Nimbus” változat akkoriban valószínűleg erős torokfájást okozott.
Általában az omikron-szubvonalak tünetei, amelyek inkább a felső légutakat érintik, csak kis mértékben különböznek egymástól. Gyakoriságuk azonban változó lehet. Az omikron-származékok fő tünetei a következők:
- torokfájás
- fej- és ízületi fájdalmak
- köhögés
- megfázás
- fáradtság
- láz
- és étvágytalanság.
Az olyan tünetek, mint
- légszomj
- bőrkiütések
- gyomor- és bélpanaszok, például hányinger, hányás és hasmenés,
- valamint tüdőgyulladás,
inkább ritkák.
A súlyos betegség lefolyását továbbra is megelőzheti a vakcinázás, hangsúlyozza Ulrichs. Még akkor is, ha az így kialakult immunvédelem ennél a változatnál valamivel kevésbé hatékony lehet.