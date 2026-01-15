Kilenc megtévesztő tünet, amely vakbélproblémát jelez

Sokszor egészen ártalmatlannak tűnő panaszok mögött húzódik meg, amelyeket könnyű félvállról venni. Életmentő lehet, ha ezeket időben felismered.

Vakbélgyulladás (appendicitis) akkor alakul ki, amikor a vastagbélhez kapcsolódó féregnyúlvány begyullad. A gyulladás éles, intenzív hasi fájdalommal jár, de ezen kívül számos egyéb tünet is jelentkezhet, amiket könnyű más betegségeknek betudni. Ha ezeket nem ismered fel időben, az súlyos szövődményekhez vezethet. A Mayo Clinic gyűjtése alapján mutatjuk, mikor kell vakbélgyulladásra gyanakodni, számol be a hazipatiak.hu.

Köldöktáji, majd alhasi fájdalom

A legtöbb esetben a fájdalom a köldök környékén kezdődik, majd átvándorol a has jobb alsó részére. Ez a fájdalom mozgásra, köhögésre vagy tüsszentésre erősödhet.

Gyorsan erősödő fájdalom

Ha a fájdalom rövid idő alatt fokozódik és különösen intenzív lesz, főleg ha felébreszt az éjszaka közepén, érdemes azonnal orvoshoz fordulni.

Láz, hidegrázás

A gyulladás gyakran magas lázzal és hidegrázással jár együtt.

Hányinger, hányás, étvágytalanság

Gyomorrontáshoz hasonlatos emésztőrendszeri tünetek is jelentkezhetnek. Ha ezekhez alhasi fájdalom is társul, az már mindenképp vakbélgyulladás gyanúját keltheti.

Székrekedés vagy hasmenés

Klasszikus emésztési problémák is kísérhetik a betegséget, különösen, ha hasi fájdalommal jelentkeznek együtt.

Puffadás

Nem múló bélpuffadás vagy feszülés, különösen ébredés után jelezhet komoly gondot, ha más tünetekkel is társul.

Alhasi érzékenység

A has jobb alsó részének érzékenysége klasszikus tünet, de ne próbáld otthon erősen nyomkodni, inkább fordulj orvoshoz!

Fájdalom egészen máshol

Gyerekeknél, várandós nőknél vagy időseknél a fájdalom nem mindig klasszikusan jelentkezik, és néha a has más részén, sőt akár húgyúti tünetek formájában is megnyilvánulhat.

Extrém fáradtság, általános rossz közérzet

Nem ritka, hogy vakbélgyulladáskor az ember egyszerűen csak gyengének érzi magát, vagy levertséget tapasztal, ami könnyen más betegségre utalhat.