Egészség

Hogyan okozhatnak a fűszerek súlyos betegségeket?

Fontos, hogy figyeljünk minden kellemetlen tünetre

 2026. január 16. péntek. 7:41
A fűszerek halálosak lehetnek az emberi szervezetre, mivel fogyasztásuk számos betegséghez vezethet, figyelmeztet Nuria Dianova gasztroenterológus.

Hogyan okozhatnak a fűszerek súlyos betegségeket?
Képünk illusztráció
Fotó: Connect Images via AFP/Nyla Sammons

„Az adatok azt mutatják, hogy a fűszeres ételek a hozzáadott fűszerek miatt súlyosbíthatják az aranyér, a hasnyálmirigy-gyulladás, az epehólyag-gyulladás, a vesebetegség és a köszvény tüneteit. A csípős fűszerek májzsugorodáshoz vezethetnek. Sok fűszer különböző kombinációkban súlyosbíthatja a refluxbetegséget, ami gyomorégésként jelentkezik. Az indiai és ázsiai konyha nagyon gazdag fűszerekben. A helyiek számára ez egy hagyományos forma, de mások számára túl fűszeres, csípős és szokatlan. A fűszerek emellett fokozzák az étvágyat, és irritálhatják a gyomor-bél traktust. Fontos, hogy figyeljünk minden kellemetlen tünetre, amit tapasztalunk” – jegyezte meg a táplálkozási szakértő, számol be a Sports.kz.

