Hogyan okozhatnak a fűszerek súlyos betegségeket?

„Az adatok azt mutatják, hogy a fűszeres ételek a hozzáadott fűszerek miatt súlyosbíthatják az aranyér, a hasnyálmirigy-gyulladás, az epehólyag-gyulladás, a vesebetegség és a köszvény tüneteit. A csípős fűszerek májzsugorodáshoz vezethetnek. Sok fűszer különböző kombinációkban súlyosbíthatja a refluxbetegséget, ami gyomorégésként jelentkezik. Az indiai és ázsiai konyha nagyon gazdag fűszerekben. A helyiek számára ez egy hagyományos forma, de mások számára túl fűszeres, csípős és szokatlan. A fűszerek emellett fokozzák az étvágyat, és irritálhatják a gyomor-bél traktust. Fontos, hogy figyeljünk minden kellemetlen tünetre, amit tapasztalunk” – jegyezte meg a táplálkozási szakértő, számol be a Sports.kz.