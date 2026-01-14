Egészség
Ezek az autizmus első jelei
Már egészen kicsi korban megmutatkozhat
Az autizmus spektrumzavar egy fejlődési rendellenesség, ami a kommunikációt, a társas kapcsolatok kialakítását és a viselkedést befolyásolja. A tünetek nagyon eltérőek lehetnek, ezért mindenképp érdemes szakember bevonásával megvizsgálni a gyanús jeleket, amelyeket az Autism Speaks gyűjtése alapján szedtünk össze – írja a hazipatika.hu.
Kommunikációs késés vagy nehézség
Az autizmussal élő gyermekeknél gyakran lassabban alakulnak ki a nyelvi készségek. Előfordulhat, hogy
- 12 hónapos korukig nem gügyögnek, nem használják a gesztusokat, például nem integetnek;
- 16 hónapos korukig nem mondanak ki szavakat; illetve
- 24 hónapos korukig nem alkotnak két szóból álló mondatokat.
Ha ezek a mérföldkövek elmaradnak, érdemes szakemberhez fordulni.
Társas kapcsolatok és szemkontaktus
Az egészséges fejlődésű kisgyerekek reagálnak a mosolyra, gesztusokra és arckifejezésekre. Az autizmussal élők számára ezek nehezebben értelmezhetők, így gyakran kerülik a szemkontaktust, vagy inkább a tárgyak iránt mutatnak érdeklődést, mint az emberek iránt.
Visszafejlődés és regresszió
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a már meglévő beszéd- vagy kommunikációs készségek hirtelen visszaesnek vagy eltűnnek – ezt mindenképp jelezze gyermekorvosának vagy a szakembernek.
Ismétlődő és szokatlan viselkedés
Autizmusra utalhatnak az olyan viselkedések, mint a kézcsapkodás, előre-hátra ringatózás, tárgyak állandó rendezgetése, vagy a szokásosnál intenzívebb ismétlések.
Rutinokhoz való ragaszkodás
Az érintett gyerekek gyakran erősen ragaszkodnak a napirendhez és megszokott tevékenységekhez, illetve nagy szorongást élhetnek át, ha ez megváltozik.
Fokozott érdeklődés rögzült témák iránt
Olyan szokatlan vagy rendkívül fókuszált érdeklődés is jelezheti az autizmust, mint például a számok, vonatok vagy háztartási eszközök iránti intenzív figyelem.
Mikor kérjen szakértői vizsgálatot?
Ha több fenti jel is feltűnik és aggodalomra ad okot, ne halogasd a vizsgálatot: a korai felismerés és célzott fejlesztés nagyban támogathatja a gyermek fejlődését.