Egészség

Bajt jelez, ha a nátha egy hét után sem javul

Mikor kell orvoshoz fordulni?

MH
 2026. január 14. szerda. 11:35
A megfázás sokunk számára hétköznapi betegség, amely jellemzően otthoni praktikákkal is leküzdhető. Előfordulhat ugyanakkor, hogy nem szabad halogatni az orvosi konzultációt.

A nátha vagy köznapi nevén megfázás legtöbbször enyhe tünetekkel járó vírusos légúti fertőzés, melyet néhány otthoni praktikával – pihenéssel, több folyadék fogyasztásával, párásítással vagy orrspray‑vel – hamar le tudunk küzdeni. A Healthline cikke összefoglalja, milyen tünetek esetén javasolt mindenképpen orvossal egyeztetni, számolt be a hazipatika.hu.

Otthoni praktikák náthára

A megfázás tüneteinek enyhítésére számos bevált, otthoni módszer létezik. A fertőzés leküzdésében elsősorban a pihenés segíti a szervezetet. Bármilyen jelentéktelen betegségnek tűnik is, maradj otthon! Ezzel nemcsak megkíméled a munkatársaidat a fertőzéstől, hanem saját magadat is egy bakteriális szövődménytől.

Fontos tudni, hogy megfázáskor az átlagosnál több folyadékra, meleg levesekre, forró italokra is szüksége van a szervezetnek.

A vitamindús étkezés is sokat segíthet megfázás idején. Emellett a patikában vény nélkül kapható orrspray-k, és a párásítás különösen hatékonyak a légutak hidratálásában és a kellemetlen orrdugulás csökkentésében. Emellett a láz és a fájdalom csökkentésére választhatsz a patikában vény nélkül kapható készítmények közül is, de mindig tartsd be a leírásban szereplő adagolást!

Keresse fel a háziorvosát, ha...

  • a tünete egy hét után sem javulnak, esetleg romlanak;
  • a panaszok vény nélkül kapható gyógyszerekkel sem enyhülnek;
  • több napig tartó láz jelentkezik;
  • a náthás tünetek mellett szokatlan panaszok (például hányás, hasmenés) is jelentkeznek, ez ugyanis könnyedén kiszáradáshoz vezethet.

Különösen oda kell figyelni a kisgyermekeknél, időseknél, valamint a krónikus betegséggel élőknél, mert esetükben a megfázás komolyabb szövődményekhez, például bakteriális felülfertőződéshez is vezethet.

