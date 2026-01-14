2026. január 14., szerda

Valóban jó a csirkehúsleves megfázás ellen?

Fontos a megfelelő táplálkozás betegség idején

Sabina Donnay háziorvos a Daily Mailnek nyilatkozott a csirkehúsleves megfázás elleni gyógyító tulajdonságairól. Úgy véli, hogy bár maga a leves nem segíti elő a gyógyulást, de annál gyorsabb felépülést igen.

Csirkehúsleves zöldségekkel
Fotó: AFP/TT News Agency/Janerik Henriksson

A szakember hangsúlyozza a megfelelő táplálkozás fontosságát betegség esetén – bőséges folyadékpótlást és könnyű ételek fogyasztását. A csirkehúsleves ideális erre a célra, mivel hatékonyan pótolja az elvesztett folyadékot és ásványi anyagokat. A zöldségek és fűszernövények hozzáadása a leveshez fehérjét, vitaminokat és aminosavakat is biztosít. „Például a cisztein aminosav hasonló egy olyan anyaghoz, amelyet a gyógyászatban a nyálka hígítására és az immunrendszer támogatására használnak, a glicin pedig gyulladáscsökkentő hatású” – osztotta meg a szakértő.

A melegített húslevesnek további jótékony hatása van. Nyugtatja a torokfájást és csökkenti az orrdugulást. A megfázásos diéta fő előnye a könnyű emészthetőség. Ez lehetővé teszi a szervezet számára, hogy a szükséges energiához jusson anélkül, hogy túlzottan megterhelné az emésztőrendszert, tájékoztat a Sports.kz.

