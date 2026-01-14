Reggelire jobb, mint a zabpehely

Reggel zabpelyhet eszik? Van ennél jobb is – a zabpehely igazi egészségügyi bombázó, és még a koleszterinszintet is csökkentheti.

Aki rendszeresen zabpehelyet eszik, jót tesz a testének – különösen a koleszterinszintjét tekintve. De mi is teszi a zabpehelyet olyan egészségessé és értékessé a táplálkozásunk számára?

A zabpehely összetétele

A hagyományos zabpehelyhez képest a zabpehely nem csak a gabona lisztmagját tartalmazza, hanem a csírát és a külső rétegeket is. Pont ezek az összetevők különösen gazdagok tápanyagokban. Sok vitamint, ásványi anyagot és főleg nagy mennyiségű oldható rostot tartalmaznak – különösen az úgynevezett béta-glükánokat. Bizonyított, hogy ezek a speciális rostok hozzájárulnak a vérben található „rossz” LDL-koleszterin szintjének csökkentéséhez, amely a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőjének számít.

Így integrálhatja a zabpehelyet a mindennapi étrendjébe

A koleszterinszint-csökkentő hatás elérése érdekében fontos, hogy rendszeresen fogyasszon zabpehelyet. Egy adag naponta – körülbelül két-három evőkanál – gyakran már elegendő. Ideális reggelire: krémes zabkásaként vagy egyszerűen joghurthoz, túróhoz vagy turmixokhoz keverve. A zabpehely süteményekbe vagy müzlikbe is könnyen beépíthető.

Fontos: ne felejtsen el sokat inni

Mivel a rostok vizet kötnek meg a bélben, elengedhetetlen a megfelelő folyadékbevitel. A Német Táplálkozási Társaság (DGE) ezért azt javasolja, hogy rostokban gazdag étrend mellett mindig fogyasszon elegendő folyadékot. Csak így érvényesülhetnek optimálisan a zabpehely pozitív hatásai, és kerülhetők el az esetleges emésztési problémák - írja a focus.de.