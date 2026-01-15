Miért veszélyesebb a túlevés, mint gondolnánk

A szakértők elmagyarázzák, hogy rendszeres túlevés esetén a gyomor falai fokozatosan megnyúlnak és elveszítik hatékony összehúzódási képességüket. Ennek eredményeként az étel a normálisnál hosszabb ideig marad a gyomorban, megzavarodik az emésztés folyamata, és még kis étkezések után is nehézségérzet jelentkezik.

Az első riasztó jelek közé tartozik a gyomorégés és a gastrooesophagealis reflux. A túlterhelt gyomorban megnövekedett nyomás a nyelőcső alsó szfinkterének gyengüléséhez vezet, ami sav és emésztetlen étel visszaszivárgását okozza a nyelőcsőbe, ami mellkasi égéssel és savas böfögéssel jár. Rendszeres ismétlődés esetén ezek az állapotok károsítják a nyálkahártyát és növelik a rákot megelőző elváltozások kockázatát.

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a gyomorrák korai stádiumában nem feltétlenül jelentkeznek kifejezett tünetek. A szakorvoshoz fordulásra okot adhat a gyomorégés, az étvágycsökkenés, a gyors teltségérzet, a folyamatos nehézségérzet a has felső részében, az émelygés, az időszakos fájdalom, a megmagyarázhatatlan fogyás, az anémia, a gyengeség és a fokozott fáradékonyság.

A kockázatok csökkentése érdekében a szakemberek azt javasolják, hogy mérsékeljék az adagok mennyiségét, lassan egyenek és kerüljék a túlevést, különösen este. Fontos továbbá, hogy ne hagyják figyelmen kívül a gyomor-bél traktus rendszeres tüneteit, és időben forduljanak orvoshoz - írja a sport.kz