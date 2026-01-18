Kerékpározás vagy séta? Mi a hatékonyabb a fogyáshoz?

A friss levegőn való mozgás egészséges. De mi is hatékonyabb a fogyáshoz: kerékpározás vagy séta?

Aki nyáron fogyni szeretne, talán kerékpárra ül vagy sétálni megy. A kutatók már 2018-ban megvizsgálták, mi hatékonyabb a fogyáshoz. A kutatók célja az volt, hogy kiderítsék, hogyan hat a gyaloglás és a kerékpározás a testsúlyra, a testzsírszázalékra és a zsír eloszlására.

A vizsgálat az ACTI-Cités projekt, egy európai kohort tanulmány adatain alapult. A résztvevők beszámoltak gyaloglási és kerékpározási szokásaikról, miközben objektív módon megmérték testsúlyukat, testzsírszázalékukat és zsír eloszlásukat. Az elemzés különbséget tett a két tevékenység között, hogy azonosítsa azok specifikus hatásait. Az eredmények az Obesity Facts szakfolyóiratban jelentek meg, és online itt érhetők el, számol be a focus.de.

A kerékpározás jó a zsírégetéshez

A tanulmány megállapította, hogy mind a gyaloglás, mind a kerékpározás alacsonyabb testsúlyhoz és testzsírszázalékhoz kapcsolódik.

A kerékpározás azonban szorosabb összefüggést mutatott a kedvezőbb zsír eloszlással, különösen a hasi területen. Ez arra utal, hogy a kerékpározás hatékonyabb lehet a zsigeri zsír csökkentésében.

A kutatók megállapították, hogy azok a férfiak és nők, akik hetente több mint 1,5 órát kerékpároztak, alacsonyabb testsúllyal, kisebb derékbőséggel és alacsonyabb testzsírszázalékkal rendelkeztek.

A séta nem egyformán hatékony a nők és a férfiak számára

Míg a rendszeres kerékpározás mindkét nemre pozitív hatással van, a séta esetében ez másképp van.

A tanulmányban részt vevő nők, akik azt állították, hogy hetente több mint 2,5 órát sétálnak, alacsonyabb testsúllyal, kisebb derékbőséggel és alacsonyabb testzsírszázalékkal rendelkeztek.

A férfiaknál a séta pozitív hatása nem volt kimutatható. Ez alapján a fogyni vágyó férfiak és nők számára érdemes lehet különböző mozgásformákra támaszkodni.

A tudósok azonban eddig még nem tudtak magyarázatot adni eredményeikre.

Mind a gyaloglás, mind a kerékpározás egészséges tevékenységek, amelyek hozzájárulhatnak a testsúly szabályozásához. A kerékpározás azonban különösen előnyös lehet, mivel erősebben kapcsolódik a kedvező zsír eloszláshoz, különösen a hasi zsír csökkentéséhez.