Ha ebben a sorrendben eszik, megelőzheti a cukorbetegséget

Az ételek fogyasztásának sorrendje sokkal fontosabb, mint eddig gondoltuk. Az, hogy egy étkezés során először szénhidrátokat vagy fehérjéket fogyasztunk, különböző hatással van a vércukorszintre és így a cukorbetegség kockázatára.

Időpont, összetétel, hatás – az orvosok és táplálkozási kutatók folyamatosan foglalkoznak az egészség és az alak szempontjából ideális étkezéssel. De milyen szerepet játszik az étkezés során az ételek fogyasztásának sorrendje?

Ezt a kérdést már számos kutatócsoport vizsgálta, többek között Louis Aronne és csapata a New York-i Weill Cornell Medical College-ból. Meg akarták tudni, hogy a vércukorszintre és az inzulin kiválasztására milyen hatással van, ha valaki először szénhidrátot vagy fehérjét fogyaszt - írja a focus.de.

Először a steak, aztán a kenyér – de kérlek, ne fordítva

A tesztalanyok mind ugyanazt az ételt kapták. Csak a kezdésük volt különböző. Az egyik csoport először kenyeret evett és narancslevet ivott, vagyis szénhidrátot. Tízperces szünet után csirkemellet, vagyis fehérjét és salátát kaptak.

A másik csoport ugyanolyan tízperces szünettel fordított sorrendben evett. Egy másik napon a tudósok megismételték a kísérletet, csak a csoportok felcserélték az első alkalom sorrendjét.

Az eredmény: a vércukorszint lényegesen kisebb mértékben emelkedett, ha a vizsgálati alanyok fehérjével kezdték az étkezést, és csak utána fogyasztották a szénhidrátban gazdag köreteket. Ha viszont az étkezés szénhidrátokkal kezdődött, a vércukorszint erősen ingadozott.

A cukorbetegek és a fogyókúrázók profitálnak belőle a legjobban

Különösen a cukorbetegek vagy a cukorbetegség előtti állapotban lévők számára lenne előnyös, ha étkezésüket hús és saláta vagy hal és zöldségekkel kezdenék, a kenyér, rizs vagy tészta helyett, hogy pozitívan befolyásolják a vércukorszintet.

De az egészséges emberek, különösen a fogyókúrázók is profitálhatnak a tápanyagok jobb sorrendjéből. Mivel a fehérje-szénhidrát sorrend az étkezés során tartósabb teltségérzetet biztosít. Ez pedig megakadályozza a rettegett éhségrohamokat.

Így válik a sorrend az étkezés során mindennapi használatra alkalmas

A tanulmányban ajánlott ételek sorrendjének azonban van egy hátránya: az átlagos étkezés során az egyes összetevők közötti időbeli távolság nem igazán alkalmas a mindennapi használatra. Ki akarja először a halat és a salátát enni, majd később a már kihűlt rizst?

Ami a mindennapi életben jobban működik: a napi étkezések sorrendjében tartsa be azt a sorrendet, amelyben a szénhidrátok és a fehérjék eltérő súllyal szerepelnek:

Reggel a gyorsan elérhető szénhidrátok dominálnak (klasszikus reggeli kenyérrel és lekvárral vagy mézzel) – mert reggel a testnek új energiára van szüksége.

Ebédre fehérje és szénhidrát keverékét fogyasztjuk (klasszikus „hús-burgonya-zöldség” étel) – az energiafeltöltés és az erőnlét javítása érdekében.

Este a fehérje dominál, zöldségekkel kombinálva, vagyis a „jó” szénhidrátokkal. Az esti fehérje biztosítja a javító anyagokat az éjszakai regenerációhoz. Emellett elősegíti a zsírégetést, amely éjszaka különösen intenzív. A nap végén fogyasztott szénhidrátok viszont gátolják a zsírégetést.

A megfelelő étkezési sorrendben egy dolog könnyen betartható: a szénhidrátok elkerülése az étkezés előtt. Tehát ne nyúlj a kenyérkosárhoz, mielőtt a főétel megérkezik az étteremben.