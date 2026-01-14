Ezek a laborértékek utalhatnak daganatos betegségre

Laborértékek alapján nem lehet pontos diagnózist felállítani, de segíthetnek időben felismerni, ha baj van. A daganatos betegség esetén pedig az idő fontos tényező.

A rákbetegség időben való felismerése nagyon fontos, de ez nem egyik napról a másikra történik. Gyakori, hogy először csak apró, nem specifikus eltérések jelennek meg a laborleleteken.

Mindenek előtt fontos hangsúlyozni, hogy a laborleletek alapján nem állítható fel a diagnózis, de segíthet időben felismerni, hogy további vizsgálatokra van szükség – írja a mindmegette.hu.

1. Vérszegénység: alacsony hemoglobin, hematokrit

A megmagyarázhatatlan vérszegénység az egyik leggyakoribb korai jel, különösen idősebb korban. Ha nem áll fent erős vérzés vagy hiányállapot, akkor az alacsonyabb hemoglobinszint emésztőrendszeri, nőgyógyászati vagy vérképzőszervi daganatokra figyelmeztethet. Ha a vérszegénység fokozatosan romlik, az komoly gyanúra adhat okot.

2. Tartósan emelkedett gyulladásos értékek, CRP, süllyedés

A CRP és a vörösvértest-süllyedés emelkedése alapvetően gyulladást jelez, de ha fertőzés vagy autoimmun betegség nem megállapítható, illetve az értékek tartósan magasak, az akár daganatos folyamat kísérőjele is lehet.

3. Fehérvérsejtszám eltérései

A túl magas vagy éppen kórosan alacsony fehérvérsejtszám, illetve az arányok eltolódása – például kóros limfocitaszám – jelezhet csontvelői vagy vérképzőszervi daganatot. Ezek az eltérések gyakran fáradtsággal, visszatérő fertőzésekkel járnak együtt.

4. Májenzimek indokolatlan emelkedése

Ha alkoholfogyasztás, gyógyszerszedés vagy zsírmáj nem magyarázza az ALAT, ASAT, GGT vagy alkalikus foszfatáz emelkedését, akkor felmerülhet májdaganat, áttét vagy epeúti elváltozás gyanúja is. Ilyenkor képalkotó vizsgálattal állapítható meg, hogy valóban erről van-e szó.

5. Vércukor- és kalciumszint megváltozása

Különösen idősebb korban a hirtelen kialakuló, nehezen beállítható cukorbetegség összefügghet hasnyálmirigy-daganattal. A tartósan magas kalciumszint pedig bizonyos daganatok hormontermelő hatására alakulhat ki, és gyakran fáradtsággal, szomjúsággal, zavartsággal jár.

A daganatos betegségek korai szakaszban ritkán okoznak drámai eltéréseket. Inkább apró, egymással összefüggő jelekből áll össze a kép, amelyek idővel válnak egyértelművé. Ezért nem szabad legyinteni arra, ha a laborlelet csak kisebb eltéréseket tartalmaz.

A rendszeres szűrések, az eltérések nyomon követése és az orvossal való együttműködés ezért jelentősen növeli az esélyét annak, hogy egy súlyos betegség még kezelhető szakaszban derüljön ki.