Ez a megdöbbentő tünet is a demencia korai jele lehet

Életünk közel egyharmadát alvással töltjük, és ennek jelentős részében álmodunk. Ennek ismeretében talán nem is annyira furcsa, hogy a demencia korai jelei nemcsak ébren, hanem éjszaka, az álmainkon keresztül is megmutatkozhatnak.

A szakemberek szerint az alvás minősége és az álmok jellege sokkal többet elárulhat az agy egészségéről, mint korábban gondoltuk. Különösen igaz ez középkorú és idősebb korban, amikor bizonyos tünetek már a demencia korai jelei lehetnek – írja a mindmegette.hu.

Egy 2022-es tanulmány szerint a gyakori rossz álmok és rémálmok összefüggésbe hozhatók a demencia későbbi kialakulásával. A kutatás azt vizsgálta, hogy vajon az álmodás minősége előre jelezheti-e az agyi hanyatlást. A vizsgálat során három nagyszabású amerikai kutatás adatait elemezték, összesen több mint 3200 résztvevő bevonásával.

Az eredmények meglepőek voltak. Azok a középkorú felnőttek, akik hetente tapasztaltak rémálmokat, négyszer nagyobb eséllyel mutattak kognitív hanyatlást, amely a demencia előszobájának tekinthető. Az idősebb résztvevőknél pedig kétszer gyakoribb volt a demencia diagnózisa. Különösen erős összefüggést találtak a férfiaknál: az idősebb férfiak esetében az, aki hetente rémálmokkal küzdött, ötször nagyobb eséllyel lett demens, mint az, aki ritkán vagy soha nem álmodott rosszat. A nőknél ez a kockázat jóval kisebb mértékben emelkedett.

Mindez arra utal, hogy a demencia korai tünetei akár évekkel vagy évtizedekkel a memóriazavarok előtt is jelentkezhetnek – mégpedig az alvás során.

A kutatók szerint két lehetséges magyarázat létezik. Az egyik, hogy a gyakori rémálmok a demencia legelső jelei közé tartoznak. A másik, hogy maga a tartósan rossz alvás és a rémálmok hozzájárulhatnak az agyi károsodások kialakulásához. Bár egyelőre nem lehet egyértelműen kijelenteni, melyik az igaz, a kapcsolat egyértelmű: a rendszeres rémálmok figyelmeztető jelként szolgálhatnak, és segíthetik a demencia korai felismerését.