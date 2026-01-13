A „könnyű légzés” csapdája

Sokan biztosak abban, hogy nincsenek káros szokásaik, de naponta többször is használnak orrcseppeket, mert ártalmatlan gyógyszernek tartják őket.

A fül-orr-gégész szerint rendszeres használat esetén az erek nem működnek önállóan, a nyálkahártya jobban megduzzad, és az orr nem tud lélegezni a következő adag nélkül. Idővel ez krónikus orrdugulással, a nyálkahártya károsodásával, a szaglás csökkenésével, alvási problémákkal és akár magas vérnyomással is járhat - írja a Zakon.kz.

A szakemberek megjegyzik, hogy a gyógyszerek cseréje nem oldja meg a problémát, mivel azok hatása azonos. A függőségtől vagy hirtelen abbahagyással (néhány napig tartó súlyos tünetekkel), vagy a dózis fokozatos csökkentésével lehet megszabadulni. Bonyolult esetekben ajánlott fül-orr-gégészhez fordulni a kezelés kiválasztása és az orrdugulás okának megállapítása érdekében.

Az orvosok emlékeztetnek: az orrspray-ket legfeljebb 2-3 alkalommal naponta és legfeljebb 5-7 napig szabad használni. Hosszantartó orrdugulás esetén fontos a kiváltó ok kezelése, nem csak a tünet.