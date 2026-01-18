A fogyás érdekében sokan lemondanak a fehér kenyérről és társairól. Ez elsősorban nem is rossz megközelítés, mert éppen az ilyen kenyérfajták alig tartalmaznak tápanyagokat, és így nem jelentenek hozzáadott értéket a szervezet számára.

Az összes kenyérfajtát egy kalap alá venni azonban szintén nem helyes, mert egyes kenyérfajták kifejezetten egészségesnek számítanak, és akár a fogyásban is segíthetnek.

A kenyér valóban egészséges?

A legtöbb kenyérfajtát sokan hizlalónak tartják a szénhidrát- és kalóriatartalmuk miatt.

Ez a feltételezés azonban nem mindig igaz, mert minden attól függ, hogy mi található a különböző fajtákban.

A jót általában a héj tartalmazza, ezért különösen a teljes kiőrlésű kenyér tekinthető nagyon egészségesnek, mert minél több teljes kiőrlésű gabona van benne, annál több vitamint, ásványi anyagot és rostot tartalmaz.

Ezek az összetevők általában a gabonák külső rétegeiben találhatók. A fehér kenyérnél viszont általában csak a gabonamagot dolgozzák fel, a héjat pedig elhagyják – így kevésbé egészségesek - írja a focus.de.

A hét legegészségesebb kenyérfajta

A világos pirítós, a fehér kenyér és társai jobb, ha kikerülnek az étrendből. Néhány kenyérfajta azonban fontos összetevőket tartalmaz, és akár a fogyásban is segíthet.

1. Teljes kiőrlésű tönkölybúza – gazdag fehérjetartalom

Bár a tönkölybúza szorosan kapcsolódik a búzához, több és jobb minőségű fehérjét tartalmaz.

Korábbi tanulmányok már megerősítették, hogy a tönkölybúza több vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, mint a búza. A sok rost és telítetlen zsírsav miatt a teljes kiőrlésű tönkölybúzakenyér nagyon egészségesnek számít.

A kenyérfajta különösen népszerű a magas kovásavtartalma miatt. A kovásav más néven szilícium, amely megerősíti a test szöveteit, és így növeli azok rugalmasságát.

A búzakenyérhez képest a teljes kiőrlésű tönkölybúza kenyér kevesebb kalóriát és szénhidrátot tartalmaz, ami segíthet a fogyásban.

2. Rozskenyér – sok rostot tartalmaz

A rozskenyér nemcsak kiváló ásványi anyagforrás, hanem más kenyérfajtáknál is hosszabb ideig biztosít teltségérzetet. Egyébként a pumpernickel is a rozskenyérhez tartozik.

Ez a teltségérzet megvéd a falási rohamoktól, amelyek különösen rettegett ellenségei a diétázóknak.

A rostoknak köszönhetően a rozskenyér még a székrekedés és az epekövek ellen is véd – ez pozitív hatással van a koleszterin- és vércukorszintre.

Egy tizenkét egészséges felnőttet vizsgáló tanulmány kimutatta, hogy azok, akik rozskenyérrel táplálkoztak, szignifikánsan kevesebb inzulint bocsátottak ki, mint azok, akik fehér búzakenyeret ettek.

3. Magos kenyér – gluténmentes és jó az emésztésnek

Ennek a kenyérfajtának az a különlegessége, hogy nem tartalmaz lisztet. Ehelyett lenmag, chia mag, psyllium héj, mogyoró, napraforgómag vagy quinoa helyettesíti ezt az összetevőt.

Ezenkívül a magos kenyér vegán, alacsony szénhidráttartalmú és gluténmentes – így valóban minden étrendbe illeszkedik.

4. Csírázott kenyér – sok létfontosságú anyag

Az Egyesült Államokban ez a kenyérfajta már szuperélelmiszerként is meghódította a piacot.

A kenyér különlegessége: olyan gabonából készül, amely már megkezdte a csírázást – így a szervezet több hasznosítható tápanyaghoz jut.

A csírázott kenyér fontos tápanyagokat tartalmaz, mint foszfor, vas, cink, kalcium, magnézium, folsav, A- és C-vitamin, aminosavak és rostok. Ezek a tápanyagok a csírázott kenyérből még gyorsabban felszívódnak, mint bármely más kenyérből.

Egy svéd tanulmány kimutatta, hogy a 50 százalékban csírázott búzalisztből készült lepénykenyér több mint háromszor annyi folsavat tartalmaz, mint a csírázott búza nélkül készült lepénykenyér.

Ugyanakkor a fehérjetartalom is 20 százalékkal nő. Ezenkívül a rostok miatt a kenyér sokáig jóllakottságot biztosít, így megakadályozza az éhségrohamokat, és alig befolyásolja a vércukorszintet.

5. Teljes kiőrlésű többgabonás kenyér

Ahogy a neve is mutatja, a többgabonás kenyér különböző és nagyon eltérő gabonafélékből készül.

Ha ezek teljes kiőrlésűek, a kenyér különösen egészségesnek számít.

A Minnesotai Egyetem egy tanulmánya kimutatja, hogy a teljes kiőrlésű többmagvas kenyér elsősorban fontos B-vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek fontos funkciókat töltenek be az emberi szervezetben.

6. Kovászos kenyér – sokak kedvence

A kovászt egy fermentációs folyamat során állítják elő, amelynek során természetesen előforduló élesztőket és baktériumokat használnak a kenyér kelesztéséhez.

A kovászból készült kenyér könnyebben emészthető, mint más fajták – ez valószínűleg a fermentációs folyamat során keletkező probiotikumoknak köszönhető.

A probiotikumok egészséges baktériumok, amelyek a szervezetben és bizonyos élelmiszerekben találhatók. Elősegítik a bél egészségét és az emésztést.

Alacsony glikémiás indexének köszönhetően a kovászos kenyér jótékony hatással van a vércukorszintre is, amint azt a svéd Lunds Universitets egyik tanulmánya kimutatta.

7. Zabpehelyből készült kenyér

Aki gluténmentes étrendre koncentrál, nem feltétlenül kell lemondania a kenyérről. Alternatívaként például a gluténmentes zabpehelyből készült kenyér jöhet szóba.

Ez a kenyérfajta is nagy mennyiségű rostot tartalmaz, és jó energiaforrás.

Emellett a zabpehely sok vasat, magnéziumot és B1-vitamint tartalmaz. Így a szervezet bizonyíthatóan sok fontos ásványi anyaggal látja el, amelyekre szüksége van az egészséges működéshez.