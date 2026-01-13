Szakértők elmagyarázták, melyik kávé ízesebb és erősebb

Sok kávékedvelő úgy gondolja, hogy a sötét pörkölésű kávék mindig erősebbek és több koffeint tartalmaznak, de ez tévhit. A szakértők megjegyzik, hogy az ital íze és erőssége nem annyira a pörkölési szinttől, mint inkább a főzési módtól és az arányoktól függ.

A közepes pörkölésű kávék jobban megőrzik a bab természetes ízeit – gyümölcsös, diós és virágos jegyeket –, míg a sötét pörkölésűek gazdagabb, füstösebb és csokoládésabb ízt produkálnak a cukrok karamellizálódása miatt. A koffeintartalom különbsége a kettő között minimális és gyakorlatilag észrevehetetlen.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az íz erőssége nem egyenlő a koffein mennyiségével, és a közepes és a sötét pörkölésű kávé közötti választás kizárólag a személyes preferenciáktól függ – írja a Sports.kz az Nv.au-ra hivatkozva.