2026. január 14., szerda

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 330.68 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Szakértők elmagyarázták, melyik kávé ízesebb és erősebb

A sötét vagy a közepes pörkölésű a finomabb?

MH
 2026. január 13. kedd. 5:34
Megosztás

Sok kávékedvelő úgy gondolja, hogy a sötét pörkölésű kávék mindig erősebbek és több koffeint tartalmaznak, de ez tévhit. A szakértők megjegyzik, hogy az ital íze és erőssége nem annyira a pörkölési szinttől, mint inkább a főzési módtól és az arányoktól függ.

Szakértők elmagyarázták, melyik kávé ízesebb és erősebb
A mértékkel fogyasztott kávé jó hatást gyakorol a szervezetre
Fotó: AFP/Science Photo Library/AGV/SCI/Fotograv di Antonio Gravante

A közepes pörkölésű kávék jobban megőrzik a bab természetes ízeit – gyümölcsös, diós és virágos jegyeket –, míg a sötét pörkölésűek gazdagabb, füstösebb és csokoládésabb ízt produkálnak a cukrok karamellizálódása miatt. A koffeintartalom különbsége a kettő között minimális és gyakorlatilag észrevehetetlen.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az íz erőssége nem egyenlő a koffein mennyiségével, és a közepes és a sötét pörkölésű kávé közötti választás kizárólag a személyes preferenciáktól függ – írja a Sports.kz az Nv.au-ra hivatkozva.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink