Egészség
Szakértők elmagyarázták, melyik kávé ízesebb és erősebb
A sötét vagy a közepes pörkölésű a finomabb?
A mértékkel fogyasztott kávé jó hatást gyakorol a szervezetre
Fotó: AFP/Science Photo Library/AGV/SCI/Fotograv di Antonio Gravante
A közepes pörkölésű kávék jobban megőrzik a bab természetes ízeit – gyümölcsös, diós és virágos jegyeket –, míg a sötét pörkölésűek gazdagabb, füstösebb és csokoládésabb ízt produkálnak a cukrok karamellizálódása miatt. A koffeintartalom különbsége a kettő között minimális és gyakorlatilag észrevehetetlen.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy az íz erőssége nem egyenlő a koffein mennyiségével, és a közepes és a sötét pörkölésű kávé közötti választás kizárólag a személyes preferenciáktól függ – írja a Sports.kz az Nv.au-ra hivatkozva.