Miért nem ébrednek fel az horkolók a horkolásukra?

Ez egy kérdés, amelyet – gyakran hangosan, hajnali 2-kor – mindenki feltesz, aki valaha is megosztotta az ágyát egy horkolóval: hogy a fenébe tudsz aludni ebben a zajban?!

Először is tisztázzuk: néha az ember felébredhet a horkolás miatt. „Néhány horkoló felébred a hangos horkolása miatt, mások nem” – írta Manish Shah, általános orvos és fogorvos. „Azoknál, akik felébrednek a horkolásuk miatt, a zavar csak néhány másodpercig tart.”

Néha a horkolók is tudják, hogy felébresztik magukat – egy tanulmány megállapította, hogy a horkolók legalább négy-öt alkalommal ébrednek fel éjszaka a horkolás miatt. Azonban szinte biztos, hogy ennél sokkal többször ébrednek fel, amit nem vesznek észre – azok, akik alvási apnoéban szenvednek, ami szinte mindig extrém horkolással jár, éjszaka több tucatszor, akár több százszor is felébredhetnek - írja az IFLScience.

A bizonyítékok is alátámasztják ezt. Több tanulmány is megerősítette, hogy a horkolók több zavart tapasztalnak alvási ciklusaikban, azok, akik horkolnak, kevesebb „mikroébredést” tapasztalnak, ha füldugót viselnek alvás közben.

Ugyanakkor vitatható, hogy ezek a nagyon kis mértékű ébredések nem számítanak. Végül is a legtöbb ilyen zavar nem is "rántja fel" a horkolót teljes ébrenlétbe: „A horkoló újra elaludhat” – jegyezte meg Shah. „Sokan közülük nem is emlékeznek arra, hogy felébredtek. Az alvászavar bekövetkeztekor még mindig alvó állapotban vannak, és reggel nem emlékeznek rá.”

Akkor miért nem tartja ébren a szeretett ágytársát a horkolásod? Nos, a válasz második része az agyunk működésében rejlik.

Bár alvás közben is hallasz hangokat, az agya egy része, a thalamus, kiszűri mindazt, amit „kevésbé fontosnak” tart – ezért tudunk megszokni például az ablakunkon kívüli forgalom zaját, vagy a családtagok és lakótársak más szobákban végzett tevékenységeinek hangjait, de egy tűzriadó vagy valaki, aki a nevünket kiabálja, azonnal felébreszt minket.

Most, akárcsak a forgalom zajához, agyunk alapvetően hozzászokott a saját horkolásunk hangjához is. Ez mindig ott van, és tőlünk származik – így alapvetően tudatunk alatt tudjuk, hogy nem fontos.

„A horkolás hangját kiszűri az agy, mert a füled és az egész rendszered hozzászokott ahhoz a hanghoz” – magyarázta Shah. „Az agyad a pihenést is előtérbe helyezi, ezért nem ébreszti fel a testedet, még akkor sem, ha horkolsz.”

Az horkolás csökkentése érdekében „megpróbálhat oldalán aludni – bármelyik oldalon –, majd esetleg emelt helyzetben aludni” – tanácsolta Virginia Skiba, neurológus és alvásgyógyász. A háton fekvő alvási pozíciót kerülni kell – „a gravitáció ellened dolgozik” – magyarázta Skiba –, így bármilyen taktika, amely felébreszthet, ha megfordulsz, megakadályozhatja a horkolást, még mielőtt az elkezdődne.

Egy dolog azonban biztosan nem szabad: figyelmen kívül hagyni a horkolást – bár azoknak, akik kénytelenek egy ágyat megosztani egy horkolóval, ez szinte lehetetlen. Ha ez alvási apnoe jele, akkor annak elég súlyos következményei lehetnek – magas vérnyomás, szívroham, stroke, cukorbetegség –, rövid távon pedig egyszerűen csak állandó fáradtságot okozhat.

Sajnos ennek kezelésére alvási apnoe-gép, vagy CPAP szükséges. Bár ezeknek a gépeknek a modern változatai nem túl zajosak – körülbelül 30 decibelesek, ami egy halkan suttogáshoz hasonlítható –, de folyamatosan működnek. De hé, legalább végül a thalamusod eldönti, hogy ez alacsony prioritású. Igaz?

Minden „magyarázó” cikket tényellenőrök ellenőriznek, hogy a közzétételkor helyesek legyenek. A szöveg, a képek és a linkek később szerkesztésre, eltávolításra vagy kiegészítésre kerülhetnek, hogy az információk naprakészek maradjanak.

A cikk tartalma nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Orvosi állapotokkal kapcsolatos kérdéseivel mindig forduljon képzett egészségügyi szakemberhez.

Eredetileg 4 napja publikálva