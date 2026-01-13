Mennyi kaviárt ehetünk büntetlenül?

Olga Tarasova, az orvostudományok kandidátusa és a Pirogovi Egyetem Anya- és Gyermekegészségügyi Intézetének Kórházi Gyermekgyógyászati ​​Tanszékének docense számolt be a kaviárfogyasztás helyes mértékéről.

A szakértő szerint a kaviár akár 30%-ban könnyen emészthető fehérjét tartalmaz, teljes spektrumú esszenciális aminosavakkal, és gazdag omega-3 többszörösen telítetlen zsírsavakban is, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak, és támogatják a szív- és érrendszer, valamint a gyomor-bél traktus egészségét.

Ezenkívül a termék A-, D- és E-vitamint, vasat, foszfort, magnéziumot, jódot és szelént, valamint lecitint tartalmaz, amely a normál zsíranyagcseréhez és a májműködéshez szükséges.

Az orvos ugyanakkor figyelmeztetett, hogy magas só- és kalóriatartalma miatt a kaviár túlzott fogyasztása káros lehet a szervezetre. Egy egészséges felnőtt számára a biztonságos egyszeri adag napi 1-2 teáskanálnyi mennyiségnek tekinthető. Ünnepnapokon megengedett a mennyiség egy evőkanálra (15-20 gramm) emelése.

A szakember azt is javasolta, hogy kerüljük a kaviár és a fehér kenyér, vaj kombinációját, mivel ez fokozottan megterheli a hasnyálmirigyet és a májat. Jobb alternatívák a teljes kiőrlésű kenyér, a semleges keksz, a főtt tojás vagy az avokádó.

Megjegyzendő, hogy a kaviár fogyasztása ellenjavallt gyomor-bélrendszeri betegségek súlyosbodása, súlyos magas vérnyomás, vesebetegség, allergia, valamint terhesség alatt, ödéma és magas vérnyomás kíséretében - írta meg a Sports.kz.