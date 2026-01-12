Új járvány söpör végig Olaszországon

Olaszország egészségügyi rendszere jelenleg hatalmas nyomás alatt áll. Ennek oka a szokatlanul korai és heves influenzajárvány. Alig egy hét alatt a legfőbb egészségügyi hatóság Rómában (Istituto Superiore di Sanità, ISS) körülbelül 800 000 beteget regisztrált. Az olasz Rai hírcsatorna beszámolója szerint sok kórház a kapacitás határán működik: a szobák teltházasak, a betegeket részben hordágyakon kell ellátni a folyosókon. Különösen Közép- és Dél-Olaszországban vannak nyomás alatt a sürgősségi osztályok.

„Az influenza-járvány olyan, mint egy szökőár” – nyilatkozta Matteo Bassetti, a genovai San Martino kórház fertőző betegségek osztályának igazgatója a Rai-nak.

Az olasz Castiglion Fiorentino város polgármestere, Mario Agnelli jelentette, hogy sok influenza tünettel rendelkező ember halt meg, számolt be a Corriere Fiorentino. Szerinte ilyen magas halálozási arányt még a koronavírus-járvány idején sem regisztráltak.

"Sírokat ásnak egymás után. Néhány halottnak influenzaszerű tünetei voltak. Néhány ember meghalt néhány nappal a megjelenésük után", mondta a város vezetője.

A polgármester szerint hasonló helyzet zajlik a szomszédos régiókban is.

Az influenza K alcsoportja felelős a „vírus-szökőárért”

Különösen az úgynevezett K alcsoport – az influenza A vírus H3N2 vonalának egy alcsoportja – terjedése aggasztja az olasz hatóságokat. A H3N2 már évek óta kering, és arról ismert, hogy különösen az idősebbeknél súlyos lefolyást okoz. A H3N2 ugyanis elsősorban az alsó légutakat fertőzi meg, ezért gyakran tüdőgyulladást okoz.

A K alcsoportot a felszíni fehérjét érintő számos mutáció jellemzi. A vírus így gyorsabban terjedhet és megkerülheti a meglévő immunvédelmet – fertőzőbb. Eddig azonban a szakértők nem feltételezik, hogy a változat súlyosabb betegséget okozna.

Az ISS legfrissebb heti jelentése szerint mind az ambuláns ellátásban, mind az olasz kórházakban magasabb arányban mutatható ki az A(H3N2) vírus, amelyben a K alcsoport dominál. Ugyanezt figyeli meg a Robert Koch Intézet is: „Az influenza vírusok közül néhány hete túlnyomórészt az influenza A(H3N2) vírusokat mutathatjuk ki” áll a legfrissebb heti jelentésben.

Még nem érte el csúcspontját

Olaszországban a szakértők úgy vélik, hogy a fertőzések száma tovább fog emelkedni. Bár az esetek száma újév után kissé visszaesett, a jelenleg bejelentett adatok az ünnepek miatti késések miatt nem feltétlenül tükrözik a tényleges gyakoriságot és elterjedtséget. Erre az ISS jelentése kifejezetten rámutat.

Mivel általában az influenza-járvány csak januárban és februárban éri el csúcspontját. A déli féltekén kialakult helyzet is aggasztó.