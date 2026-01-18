Hat élelmiszer már kis mennyiségben is biztosítja a szív egészségét

Egy közös pont van: bizonyos másodlagos növényi anyagok erősítik az ereket és csökkentik a betegségek kockázatát.

Egy hosszú távú tanulmány kimutatta, hogy bizonyos élelmiszerek mérhetően erősíthetik a szívet.

A táplálkozás befolyásolja a szív egészségét

A King’s College London kutatása több mint 3100 felnőtt adatain alapul, akiket a TwinsUK-tanulmány keretében tizenegy éven át követtek nyomon. Mértek többek között a vérnyomást, a koleszterinszintet és más értékeket, amelyek a szív- és érrendszer állapotát tükrözik.

Az étrend hatásának felmérésére a kutatók egy speciális értékelési értéket fejlesztettek ki, a polifenol-étrend-pontszámot (PPS). Ez mutatja, hogy valaki mennyire polifenolban gazdag étrendet követ. Az értékelésbe többek között a tea, kávé, dió, bogyós gyümölcsök, teljes kiőrlésű termékek, olívaolaj és gyümölcsök fogyasztása is beletartozott.

Jelentősen alacsonyabb a szív- és érrendszeri betegségek kockázata

Az eredmény egyértelmű volt: a PPS tíz ponttal történő emelkedése 8,5 százalékkal alacsonyabb szív- és érrendszeri betegségek kockázatával járt együtt. Még a mindennapi életben végzett apró változtatások is érezhetőek voltak. Már egy fél csésze kávé vagy tea fogyasztása naponta körülbelül egy százalékkal csökkentette a kockázatot.

A bogyós gyümölcsök és a diófélék is kedvező hatással voltak. Nemcsak antioxidánsokat, hanem rostokat és telítetlen zsírsavakat is tartalmaznak, amelyek javítják a koleszterinszintet.

Jobb vérnyomás és több „jó” koleszterin

Egy 200 fős alcsoportnál vizeletmintákat is vizsgáltak. A tudósok olyan anyagcsere-termékeket fedeztek fel, amelyek akkor keletkeznek, amikor a szervezet feldolgozza a polifenolokat. Azoknál az embereknél, akiknél ezeknek az anyagoknak a koncentrációja magasabb volt, alacsonyabb volt a vérnyomásuk és több volt a HDL-koleszterinjük, amely a „jó” koleszterinnek számít.

„Eredményeink azt mutatják, hogy a sok polifenolt tartalmazó étrend hosszú távon jelentősen lassíthatja a szívbetegségek kockázatának növekedését” – magyarázza Ana Rodriguez-Mateos professzor, a King’s College London oktatója. „Még a kis, tartós változások is, például a bogyós gyümölcsök, tea, kávé, diófélék és teljes kiőrlésű termékek fogyasztása idővel hozzájárulhat a szív védelméhez.” - írja a focus.de.

Hat szívbarát élelmiszer

A szívbarát étrend könnyen megvalósítható. Sok ilyen élelmiszer amúgy is része a kiegyensúlyozott étrendnek:

A kávé fenolos savakat tartalmaz, amelyek rugalmasan tartják az ereket.

A tea szintén fenolos savakat tartalmaz.

A bogyós gyümölcsök flavonoidokat tartalmaznak, amelyek gátolják a gyulladásokat.

A diófélék gazdagok E-vitaminban és egészséges zsírokban.

Az olívaolaj javítja a vérzsírszintet.

A teljes kiőrlésű termékek elősegítik az anyagcserét és segítenek csökkenteni a magas vérnyomást.

A változatosság a döntő. Nem az egyes „szuperélelmiszerek” védik a szívet, hanem a sokféle növényi termék együttes hatása a mindennapi étrendben.